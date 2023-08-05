«В ноге больше пятидесяти осколков»: подмосковная «Яга» рассказала, как спаслась из-под обстрела ВСУ

Акцию в поддержку бойцов СВО провели волонтеры в Калининце – военном поселке Наро-Фоминского округа, об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Мать троих детей из Ногинска Александра Айдынбекова тоже помогает бойцам. Мы узнали, как после ранения Саша выбиралась из-под обстрела и откуда взялся ее позывной – «Яга».

ЯГА БЕЗ СТУПЫ

Необычный позывной Саша получила в одну из поездок на фронт, когда доставляла посылки. Ягой ее в шутку назвали артиллеристы.

«Это потому, что моя ступа пролетает везде. Она летит быстро, незаметно, пролетает через весь фронт и также улетает незаметно обратно. Прилетела, доставила помощь и улетела», – смеется Александра.

Посылки на фронт она возит с начала СВО, когда ее муж отправился туда добровольцем.

«Я не считала, сколько уже было поездок. Но раз в месяц я езжу стабильно», – вспоминает Яга.

Хотя именно своей личной «ступы» у Яги нет. И в этом проблема. Александра все время ищет машину, чтобы отвезти бойцам помощь. Откликаются порой совершенно незнакомые ей люди, которые готовы доставить Ягу и ее посылки к месту назначения. Так было и в июле, когда Саша поехала в Артемовск. Там ее и ранило.

«Это произошло 12 июля. Получила огнестрельное, от снайпера. Осколок пролетел через две бетонные стены и ногу солдата. А я оказалась для пули конечной точкой. ВСУ охотятся на волонтеров давно», – рассказывает Яга.

НАША «ПТИЧКА»

Саше не сразу удалось выбраться из дома, где ее ранило. Пришлось отсиживаться там двое суток.

«Мне помогли очень полевые медики и три солдата, которые были рядом со мной. Вывести сразу нас было нельзя, потому что сильно стреляли, летали «кассеты» (кассетные боеприпасы – прим. ред.). Была единственная мысль: лишь бы не пришли нацисты, проверить нас и добить живых», – вспоминает волонтер.

Спас Александру счастливый случай. С помощью квадрокоптера их обнаружили российские военные.

«Нас заметила наша «птичка». Мы махнули рукой, и за нами приехала группа быстрого реагирования. Меня вывезли в Светлодар, в госпиталь. А туда «Боевое братство» Ногинска отправило за мной машину», – радуется Саша.

В САМОЕ ПЕКЛО

В Подмосковье пациентку приняли в Купавнинском госпитале. А мужа Александры даже отпустили с фронта на две недели, чтобы он мог ей помочь.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше. Но боли не прекращаются, рану будут зашивать. У меня в правой ноге больше 50 осколков, патрон был разрывной. Удалять их не будут, потому что придется резать всю ногу. Со временем они зарубцуются. Буду с этим жить», – сетует волонтер.

Но уже сейчас Александра планирует следующую поездку за «ленточку».

«Собираю помощь от неравнодушных жителей России и лично развожу ее по окопам, блиндажам, разрушенным домам. Зато полностью уверена, что помощь получили», – настаивает Яга.

Тем более из-за опасности мало кто из волонтеров ездит на передовую.

«Иногда бойцы встречают со слезами: не верят, что они настолько нужны, что к ним добрались в самое пекло», – вздыхает Александра.

Кстати!

Волонтеры Подмосковья с местными добровольцами в рамках акции «Доброе дело» передали помощь ветеранам Великой Отечественной войны в Донецке. Непосредственную поддержку оказала компания «РТ-Капитал» государственной корпорации «Ростех».

Недавно мы рассказали о волонтерах, которые собирают для бойцов СВО дополнительное обмундирование.