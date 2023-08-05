«В ноге больше пятидесяти осколков»: подмосковная «Яга» рассказала, как спаслась из-под обстрела ВСУ
Подмосковная «Яга» рассказала, как охотятся на волонтеров в зоне СВО
Фото: [Из личного архива Александры Айдынбековой]
Акцию в поддержку бойцов СВО провели волонтеры в Калининце – военном поселке Наро-Фоминского округа, об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Мать троих детей из Ногинска Александра Айдынбекова тоже помогает бойцам. Мы узнали, как после ранения Саша выбиралась из-под обстрела и откуда взялся ее позывной – «Яга».
ЯГА БЕЗ СТУПЫ
Необычный позывной Саша получила в одну из поездок на фронт, когда доставляла посылки. Ягой ее в шутку назвали артиллеристы.
«Это потому, что моя ступа пролетает везде. Она летит быстро, незаметно, пролетает через весь фронт и также улетает незаметно обратно. Прилетела, доставила помощь и улетела»,
– смеется Александра.
Посылки на фронт она возит с начала СВО, когда ее муж отправился туда добровольцем.
«Я не считала, сколько уже было поездок. Но раз в месяц я езжу стабильно»,
– вспоминает Яга.
Хотя именно своей личной «ступы» у Яги нет. И в этом проблема. Александра все время ищет машину, чтобы отвезти бойцам помощь. Откликаются порой совершенно незнакомые ей люди, которые готовы доставить Ягу и ее посылки к месту назначения. Так было и в июле, когда Саша поехала в Артемовск. Там ее и ранило.
«Это произошло 12 июля. Получила огнестрельное, от снайпера. Осколок пролетел через две бетонные стены и ногу солдата. А я оказалась для пули конечной точкой. ВСУ охотятся на волонтеров давно»,
– рассказывает Яга.
НАША «ПТИЧКА»
Саше не сразу удалось выбраться из дома, где ее ранило. Пришлось отсиживаться там двое суток.
«Мне помогли очень полевые медики и три солдата, которые были рядом со мной. Вывести сразу нас было нельзя, потому что сильно стреляли, летали «кассеты» (кассетные боеприпасы – прим. ред.). Была единственная мысль: лишь бы не пришли нацисты, проверить нас и добить живых»,
– вспоминает волонтер.
Спас Александру счастливый случай. С помощью квадрокоптера их обнаружили российские военные.
«Нас заметила наша «птичка». Мы махнули рукой, и за нами приехала группа быстрого реагирования. Меня вывезли в Светлодар, в госпиталь. А туда «Боевое братство» Ногинска отправило за мной машину»,
– радуется Саша.
В САМОЕ ПЕКЛО
В Подмосковье пациентку приняли в Купавнинском госпитале. А мужа Александры даже отпустили с фронта на две недели, чтобы он мог ей помочь.
«Сейчас я чувствую себя намного лучше. Но боли не прекращаются, рану будут зашивать. У меня в правой ноге больше 50 осколков, патрон был разрывной. Удалять их не будут, потому что придется резать всю ногу. Со временем они зарубцуются. Буду с этим жить»,
– сетует волонтер.
Но уже сейчас Александра планирует следующую поездку за «ленточку».
«Собираю помощь от неравнодушных жителей России и лично развожу ее по окопам, блиндажам, разрушенным домам. Зато полностью уверена, что помощь получили»,
– настаивает Яга.
Тем более из-за опасности мало кто из волонтеров ездит на передовую.
«Иногда бойцы встречают со слезами: не верят, что они настолько нужны, что к ним добрались в самое пекло»,
– вздыхает Александра.
Кстати!
Волонтеры Подмосковья с местными добровольцами в рамках акции «Доброе дело» передали помощь ветеранам Великой Отечественной войны в Донецке. Непосредственную поддержку оказала компания «РТ-Капитал» государственной корпорации «Ростех».
Недавно мы рассказали о волонтерах, которые собирают для бойцов СВО дополнительное обмундирование.