«В последний раз поговорил с сыном»: жена бойца СВО раскрыла, в чем признался ее муж, когда звонил с фронта

Андрей Шмаков отчаянно хотел попасть на спецоперацию добровольцем. Свое желание он осуществил лишь с третьей попытки и через чеченский отряд «Ахмат». Андрей не стал слушать увещеваний супруги, которая просила остаться его дома. Он погиб, защищая Родину.

Жена бойца спецоперации Татьяна Акимова рассказала, что ее муж раньше не служил даже в армии по объективным причинам, но когда Россия объявила бой нацизму, он не смог стоять в стороне. Не остановили ни жена, ни трое детей.

Девчонок воспитал, как своих

Андрей Шмаков родился в городе Оленегорске Мурманской области. В детстве он был настоящим шалопаем, и мама с трудом справлялась с чересчур активным сыном. В 14 лет семья переехала в село Юровка Анапского района. Там он учился в поселке Суворов-Черкесский.

«Мама водила сына за ручку в 14 лет на практику. Школьники тогда помогали на виноградниках в старших классах, а Андрей прогуливал. А еще он мог просто взять и уехать», — говорит жена Андрея Татьяна.

Так уже однажды было, когда маме вдруг позвонили из Москвы милиционеры и сообщили, что ее сын в столице. Бедной женщине пришлось ехать и забирать его. А лет в тринадцать Андрей умудрился угнать у отца машину, чтобы покататься.

В армии парень не служил, так как был судимый. Зато именно колония помогла вечному хулигану пересмотреть свой взгляд на мир, отказаться от алкоголя и встретить любовь всей его жизни.

«Мы познакомилась с ним, когда Андрей отбывал срок в республике Коми в 2008 году. У нас там был общий знакомый . Я ему позвонила, а поднял трубку Андрей, сказал, что моего друга нет. Я говорю: «Ну тогда давай поговорим с тобой, мне скучно». Так мы и проговорили полтора года по телефону», — улыбается Татьяна Акимова.

Когда Андрей освободился в 2009 году, то приехал к Татьяне в город Инта республики Коми. На тот момент у нее было две дочери четырех и девяти лет. Детей Акимовой новый друг семьи принял как родных. Стали жить вместе.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

«Каждый год ездили в отпуск на лето в Анапский район к его маме. Первый и единственный сын Андрея родился, когда ему было 40 лет, в 2015 году. Андрей был очень добрый, и девчонок воспитывал как своих, ни в чем им не отказывал. Когда старшей дочке было 17 лет, они ездили на машине в Краснодар, трое суток провели вместе», — отмечает женщина.

По словам Татьяны, она ни на минуту не пожалела, что дождалась Андрея и поверила всем его обещаниям.

Не отступился от планов

Когда началась спецоперация, Андрею стукнуло 47 лет. Мужчина всегда следил за новостями, да и до этого за Донбассом тоже следил, отмечает Татьяна. И с начала СВО Шмаков выяснял, как туда попасть. Но человека без срочной службы и с судимостями брать никто не хотел.

«Летом 2022 года мы переехали жить в Анапский район. А осенью началась частичная мобилизация. Муж два раза писал заявку, чтобы пойти добровольцем, два раза я и дети его отговаривали. Наконец, он в третий раз пошел в военкомат, там взяли все документы и сказали, что позвонят, когда будет отправка», — вспоминает Акимова.

В итоге так и не позвонили. Андрей поехал сам, а там ответили, что мобилизация закончилась и отправками больше не занимаются. Тогда Шмаков позвонил в Чеченскую республику, и ему сказали: «Приезжайте». До последнего близкие отговаривали мужчину, то он все равно поехал. Утроился в отряд «Ахмат».

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Пора идти

Андрея отправили за ленточку 18 ноября. Связи почти не было, но все же мужчина пару раз звонил своим: «Все хорошо!».

«Предпоследний раз звонил 18 декабря и сказал не волноваться, потому что связи не будет дней десять. Но связи не было до 14 января. В этот день муж позвонил в последний раз и признался, что ему осколком зацепило ногу: «Так, царапина». Он поговорил с сыном и сказал, что ему пора идти», — говорит Татьяна.

А шестого февраля семье бойца сообщили, что он погиб в ПГТ Белогородка в ЛНР.

«Никаких подробностей гибели я не знаю. Я сама заметила осколочное ранение в живот, видимо, от него Андрей и погиб. Нам даже документы не передали», — отмечает Татьяна в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А 21 марта Андрею Шмакову вручили орден Мужества посмертно.

Ранее мать другого бойца СВО выяснила, как тот попал на фронт.