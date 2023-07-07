«Вадим был последним»: мать погибшего в Брянской области пограничника рассказала о сыне

Вадим Черкасов мечтал быть военным с седьмого класса. К 22-м годам он успел стать прапорщиком ФСБ, служил на границе и до последней капли крови сражался за свою Родину. Зная наверняка, что погибнет от рук украинской разведгруппы, он не отступил ни на шаг.

Как говорит мать Вадима Ирина, в школе ее сын учился очень хорошо, на 4 и 5. Принимал участие во всех школьных мероприятиях и был старостой класса. Он жил в небольшом поселке Ивот Брянской области, во всем помогал своей маме.

Пошел по следам крестного отца

«Мне и дочка не нужна была с таким сыном: он и полы мыть помогал, и закрутки делать, и на огороде что-то прополоть или полить — все мог. Да и починить тоже умел. Очень хозяйственный парень», — отмечает Ирина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Патриотизм в парне воспитал по большей части его крестный отец Роман Степин, десантник, который был для Вадима примером для подражания.

«Роман прошел семь войн, в том числе участвовал в конфликте на Украине. Он ветеран боевых действий, и для Вадима был всегда примером мужества. У сына были близкие отношения с крестным. Они вместе ходили на военные соревнования и турниры по стрельбе», — отмечает Черкасова.

Отсюда появилось и заветное желание быть десантником, как Степин. После окончания 11-ти классов Вадим подавал документы в Рязанское воздушно-десантное училище, но не поступил. Тогда парень решил идти в армию, и уже там Черкасова с его крепким здоровьем и прекрасной подготовкой взяли в десантники. Мечта сбылась. Это было в 2017 году.

«Вадим попал в Кубинку, в Подмосковье, где находится элитная часть спецназа. Сын показал себя на отлично, и его поддержали в желании поступить в Рязань. Обещали похадатайствовать за него после истечения срока службы, но позже он уже не захотел туда пойти», — говорит Ирина.

В Кубинке у Черкасова осталось много друзей. Так как в родном поселке работы не было, он устроился работать вахтой в Москву, где собирал автомобильные детали. Приезжая домой на побывку, он всегда занимался спортом: бегал, плавал, ходил в спортзал и играл в хоккей. Кстати, одно время он даже был тренером детской команды.

Фото: [ из личного архива семьи Черкасовых ]

Решил пойти в ФСБ

«Он любил детей, и дети его тоже любили. Вадим был добрейшей души человек и отличный организатор, который умел занять ребят, и никто не чувствовал себя ущемленным. Сейчас какое время: у меня хорошие коньки, а у тебя плохие. Все это он обыгрывал, все были равны. Часто сын угощал детей сладким за свой счет», — говорит наша собеседница.

По словам Ирины, Вадим проработал полгода в Москве, а потом поступил в брянский филиал РЭУ им. Плеханова на таможенное дело. Учился заочно и продолжал трудиться. А сам уже собирался в ФСБ.

Чтобы туда поступить, нужно было пройти не один тур врачей и психологов, собрать военные документы. Как поясняет Черкасова, это длилось на протяжении полугода. Когда в 2019 году его, наконец, приняли на работу в ФСБ Брянской области, Вадим радовался.

«Для него это было достижение большой цели, повод для самоутверждения: мол, не зря старался. Он прошел повышение квалификации и вернулся с благодарностями от руководителей со званием прапорщика. По распределению он попал на погранзаставу в Суземку, поселок на границе в Брянской области», — поясняет Ирина.

С 2020 года Вадим охранял рубежи страны, был старшим инструктором группы и ходил в наряды по двое суток. Когда началась СВО, пограничник узнал, что его ребята из 45-й бригады Кубинки, где он служил, отправились «за ленточку». Вадим забил тревогу, приехал домой и сказал маме, что ему тоже надо быть там.

Фото: [ из личного архива семьи Черкасовых ]

Боролся до последнего

«Для меня, как для любой матери, это было шоком. Я говорю: «Сын, если вы уедете туда, то кто будет защищать Брянскую область? Мы живем у границы, нас тоже бомбят». И он остался. А в канун Дня пограничника в 2022 году украинская диверсионная группа решила сделать «подарок». Эти звери ворвались и убили наших шестерых ребят», — сокрушается женщина.

Ирина уверена, что сын чувствовал скорое нападение. Весь день над ребятами кружил вражеский дрон, выведывал. А ночью ДРГ, по-видимому, профессионалы, обошли местность и взяли в кольцо пограничников.

«Стояли шесть пацанов с двумя гранатами и тремя рожками патронов. Последний раз мой сын выходил на связь в 03:45 27 мая, просил подмоги, но никто не пришел — были очень далеко. Ребята знали, что гибель неминуема, но не сдались и приняли бой», — замечает Черкасова.

Двоих солдат убил снайпер, троих сожгли реактивными огнеметами. Вадим погиб последним, он нашел себе опорный пункт, откуда стрелял на поражение. Потом он решил идти за ручным гранатометом, но его добивали из пулемета.

«В нем нашли много пуль, но сын парень был здоровый и продолжал ползти, пока не получил смертельное ранение» — вздыхает мать.

Ранее боец СВО рассказал, в чем сложность штурма многоэтажных домов.