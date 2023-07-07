«Это были одни из самых ожесточенных боев»: боец СВО рассказал, в чем сложность штурма многоэтажных домов

Каждый штурмовик знает: чем выше здание, тем сложнее его зачищать и к нему подходить. В городе ценятся «высоты», откуда хорошо видно происходящее вокруг и откуда удобно отбивать врага. Поэтому и российским войскам важно захватывать многоэтажки.

Как рассказал нам боец СВО с позывным Татарин, в одном из освобождаемых городов российские солдаты штурмовали дома сообща: туда прибыл и мотострелковый батальон, и заходили танковые роты.

«Мы по карте посмотрели и шли. Только чуть дальше проедем, и нас начинали минометами обкладывать. Не пускали. Мы с ребятами проводили рекогносцировку (разведка о расположении и силах войск противника — Прим. ред.), когда командир нам закричал: «Уходим», было обидно, ведь только час назад мы подошли», — отметил Татарин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но этот отход спас жизни бойцов: они отбежали буквально метров на 15 назад, и на место, где они только что стояли, прилетел снаряд из танка.

«Бились мы на этих девятиэтажках сильно: внутри прятались «укропы» и не хотели отходить. Когда мы подошли, дома были, как новенькие. А когда мы их взяли, они все уже были раздолбанные. Это были одни из самых ожесточенных боев, которое нам давали украинские войска», — сказал Татарин.

Кроме обстрелов минометами и танками, по бойцам ВС РФ из частной застройки стреляли украинские снайперы, которые буквально «голову не давали поднять», добавляет боец. Отстреливали свое и пулеметчики.

«В общем, работали они по нам плотненько. Нескольких ребят мы потеряли, были и раненые, но все равно мы взяли эти девятиэтажки. Мы знали, что работаем ради людей, которые решили стать россиянами из-за нацистского киевского режима», — отрезал солдат.

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