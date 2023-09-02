«Вагнер» достиг успехов благодаря ему»: выяснилось, кем был глава ЧВК Дмитрий Уткин

В Мытищах простились с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным. Во время церемонии на кладбище были полицейские и кинологи. Сегодня вопрос о том, что будет с компанией, остается открытым. Мы разбирались, кто был главным человеком у «оркестрантов».

Напомним, что на прошлой неделе потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy, где летела вся «верхушка» ЧВК. Борт летел из Москвы в Санкт-Петербург, когда развалился прямо в воздухе в Тверской области. Среди пассажиров были основатели «Вагнера» Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин.

Бывший ГРУшник

И если Пригожин всегда был на виду, то о том, что главой ЧВК был именно Уткин, многие узнали лишь после их гибели. Политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак подчеркивает, что Уткин был настоящим профессионалом.

«Все успехи на фронте «вагнеровцы» достигли именно благодаря ему. И название ЧВК — «Вагнер» возникло из его позывного», — подчеркивает Синельников-Оришак в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вообще, о Дмитрии мало, что было известно. Он в принципе не давал интервью журналистам. Старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков рассказывает, что Уткин служил в Главном разведывательном управлении. Дмитрий сражался в двух чеченских кампаниях, он был командиром отделения разведроты спецназа ГРУ.

«Еще в 2013 году отставной подполковник Уткин был был замечен в организации «Славянский корпус» — это частная охранная организация в Гонконге. В дальнейшем его привлекали к операциям уже в Сирии», — говорит Артем.

Фото: [ Социальные сети ]

Крымские события

Отряд с названием «Вагнер» фигурирует с 2014 года, когда в Крыму Россия отстаивала независимость полуострова. Тогда Уткин командовал подразделением с таким названием. А спустя пару месяцев Дмитрий уже организовал базу, где готовил бойцов недалеко от Ростова-на Дону. С приходом Евгения Пригожина подразделение превратилось в ЧВК.

В течение четырех месяцев, в 2017–2018 гг Дмитрий Уткин руководил компанией ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Это официальное название ЧВК, и именно эта фирма принадлежала Евгению Пригожину.

Известно, что у Дмитрия Уткина есть как минимум четыре ордена Мужества. В 2016 году в интернете появилась фотография, на которой Уткин приехал в Кремль с четырьмя орденами на груди. Причем эти награды считаются высшими, и прижизненно их дают редко — лишь за героизм на поле боя и спасение граждан с риском для жизни. А уж получить этот орден четыре раза — это большое достижение.

Сейчас в соцсетях появляется информация, что у Уткина таких орденов было шесть. К тому же у него была Золотая звезда Героя России и еще две звезды Героя: от ЛНР и ДНР.

Тем не менее, за какие именно поступки Дмитрий был награжден, остается неизвестным. Однако вся страна знает, что ЧВК «Вагнер» вела бои на Донбассе с 2014 года, а после начала СВО и вовсе прогремела на весь мир.

Ранее мы рассказывали о главных кандидатурах на место Уткина или Пригожина.