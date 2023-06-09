«Вербовал людей»: эзотерик раскрыла криминальное прошлое победителя «Битвы экстрасенсов»

Как сообщают некоторые СМИ, победитель 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов подозревается во вступлении в неонацистсткую группировку РДК, которая запрещена на территории РФ.

Харизма для рейтингов

По данным журналистов, в квартире экстрасенса были обнаружены ножи, наркотические вещества и медали нацистской Германии. Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, что о личности Волхова говорят карты Таро.

«Дмитрий, на самом деле его фамилия Буриков, действительно участвовал в «Битве экстрасенсов», но к экстрасенсорике этот человек все-таки не имеет никакого отношения. Как известно, «Битва экстрасенсов» в определенном смысле более постановочное шоу. В проекте делается ставка на харизматичных личностей, которые могут дать рейтинг. Вот в нем увидели такой потенциал», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, получив с помощью шоу необходимый пиар, Дмитрий стал проводить некие марафоны или семинары исправления судьбы.

«Обладая таким менталитетом, мировоззрением националистическим, в общем-то направленным против нашей страны, что он мог дать людям на таких марафонах и семинарах? Конечно, люди, которые проводят такие мероприятия, должны иметь в руках некие методики, чтобы людей рядом с собой удерживать, заинтересовывать какой-то интересной информацией, харизмой или чем-то новым», – пояснила эзотерик.

Фото: [ Социальные сети ]

Завлекал в сети

Собеседница отметила, что стоит обратить внимание на людей, которые проходили у Волхова обучение и обращались к нему, потому как они борются против своей Родины и, по словам эксперта, не подпольно «в одно лицо», а в качестве определенной экстремистской организации.

«Конечно же, от них требуют завлечения в свои сети и других людей. Я уверена, что через свои марафоны он доносил свои жизненные позиции. Возможно, даже вербовал людей. Любые подобные организации, в том числе Свидетели Иеговы и любая другая секта, сначала вербуют, завлекают в свои идеологии красочностью, но после этого новых участников заставляют вербовать и других людей. Это первое условие вступления в организацию», – добавила Абравитова.

Эзотерик подчеркнула, что это крайне важный и тонкий момент, на который необходимо обратить внимание.

«Дмитрий Волхов уже являлся вербовщиком неонацистской организации, а участие в телевизионном шоу позволило ему выйти на большее количество людей. Конечно, он использовал эту возможность», – подытожила собеседница

Ранее эзотерик рассказала о древнем способе достижения успеха.