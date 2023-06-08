«Весь мир можно закодировать»: эзотерик рассказала о древнем способе достижения успеха

«Действительно, можно заряжать воду и любые жидкости. Вообще весь мир, в принципе, можно закодировать. Также и с водой можно работать. Конечно, хорошо, если на фоне играет приятная музыка для того, чтобы структура воды выстроилась гармоничным образом», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».