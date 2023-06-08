«Весь мир можно закодировать»: эзотерик рассказала о древнем способе достижения успеха
Эзотерик Абравитова объяснила, как правильно заговаривать воду и другие напитки
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С древних времен считалось, что вода и любая другая жидкость имеет свойство запоминать определенную информацию. Зачастую ее использовали для достижения личных целей.
Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, можно ли заговорить воду на определенные жизненные блага. Например, на успех.
«Действительно, можно заряжать воду и любые жидкости. Вообще весь мир, в принципе, можно закодировать. Также и с водой можно работать. Конечно, хорошо, если на фоне играет приятная музыка для того, чтобы структура воды выстроилась гармоничным образом», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, также крайне необходимо передать жидкости «порцию информации».
«Это то, что делали тысячелетиями люди, занимающиеся так называемым колдовством. Если перевести на современный язык, они занимались кодировкой воды. Например, для этого девушки заговаривали пищу, напитки и потом могли накормить и напоить жениха», – добавила эзотерик.
Специалист отметила, что в данном случае структура жидкости получает информацию, человек ее поглощает и информация становится частью человека.
«Можно закодировать воду на успех. То есть, вы говорите все, что, как вы считаете, имеет отношение к вашему успеху в настоящем времени и пьете воду. Также можно работать с другими сферами жизни», – пояснила Абравитова.
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