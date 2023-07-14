Виниры: беспроблемная эстетика или зубной приговор

Виниры — тонкие, индивидуально изготовленные фарфоровые или керамические пластинки, которые заменяют внешний слой зубов с целью улучшить их вид. Они также позволяют скорректировать форму зуба и его цвет.

В последнее время виниры стали очень актуальны среди молодежи. Большое количество медийных личностей используют их, они и заполонили интернет красивыми кадрами сделанной улыбки.

Мы решили узнать у экспертов, почему знаменитости так часто используют виниры, а также насколько такой «заменитель зубов» опасен для здоровья.

Прежде всего психологическая проблема

Люди часто не соглашаются с тем, какой внешностью они обладают. Кто-то мечтает исправить горбинку на носу, кто-то изнуряет себя вечными диетами, а кто-то мечтает о шикарной и белоснежной улыбке. Психолог Ольга Агафонова посоветовала проработать такие травмы с профессионалами.

«Если желтые зубы создают больше психоэмоционального напряжения, чем сами виниры, то тогда действительно лучше установить их. Однако если человек не может принять свою внешность и постоянно хочет в себе что-то изменить, то это дисморфофобия. Этот психологический термин означает, что человек не может согласиться с изъянами своего тела. В таком случае лучше обратиться к психологу» — заявила Агафонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эстетика важнее здоровья

Не стоит забывать, что виниры созданы только для исправления эстетических проблем полости рта. Они не решают проблемы зубного здоровья. Если человека беспокоит боль или другие проблемы, то ему стоит обратиться к врачу-стоматологу.

«Виниры прежде всего — эстетика, а не функция. Сейчас все популярные люди пользуются ими. Это стало модно. Однако я считаю, что ставить виниры на здоровую эмаль не стоит, так как, прибегая к данной процедуре, человек уничтожает защитный слой зуба в виде здоровой эмали. Также нужно помнить, что виниры нужно будет менять», — говорит врач-стоматолог Котов Артем.

Медик отметил, что зуб может источиться, если виниры поменять несколько раз. На слишком тонкую поверхность такой аксессуар ставить нельзя, поэтому человек, использующий виниры, буквально приговаривает себя к коронкам, подчеркнул Котов.

Гордый обладатель

Опытом установки виниров с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» поделилась Карина М. По ее словам, за таким аксессуаром очень сложно ухаживать.

«Я хотела себе белоснежную улыбку, чтобы чувствовать себя увереннее. Поэтому, когда узнала о существовании виниров, я сразу их установила. Однако оказалось, что очень твердую еду с ними есть нельзя. Например, из-за зеленых яблок у меня возникли проблемы, и я заново пошла к врачу, чтобы он мне их исправил. А это, кстати, не самая дешевая процедура» — подчеркнула Карина.

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