Прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генассамблеи ООН, занявший почти 13 часов по сложному северному маршруту в обход недружественных стран, изначально проходил в атмосфере демонстративной враждебности. Как отмечает политолог Людмила Адилова в беседе с Pravda.Ru , этот фон был сформирован Вашингтоном целенаправленно через серию медийных и дипломатических ударов еще до начала официальных дискуссий.

По ее словам, первым серьезным барьером стал отказ в визе ключевому дипломату — замминистра иностранных дел Александру Алимову, который курирует работу при организации. По словам эксперта, это не просто бюрократическая проволочка, а блокировка прямого функционального диалога, что прямо противоречит базовым обязательствам США как страны-хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.

Эксперт добавила, что ситуацию усугубила резкая риторика Дональда Трампа. Американский лидер публично выразил крайнее недовольство политикой Москвы и пообещал жестко «разбираться» с российским президентом Владимиром Путиным, создав тем самым невыносимое давление для работы наших представителей. При этом за этой агрессивной ширмой скрываются вполне прагматичные интересы самого Белого дома. Политолог подчеркивает парадокс текущей ситуации: Трамп открытым текстом просил Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, так как ему критически важно сохранить стабильные поставки нефтепродуктов из России в Соединенные Штаты. Однако Киев проигнорировал эту просьбу, ведя себя дерзко и демонстрируя растущую неуправляемость процесса со стороны спонсоров.

По мнению Адиловой, главная причина такой двойственности кроется во внутренней повестке республиканца. Трампу срочно нужны громкие внешнеполитические успехи ради получения Нобелевской премии мира и укрепления позиций перед выборами в Конгресс, поэтому он активно демонстрирует покровительство украинскому руководству, пытаясь управлять им в ручном режиме. В то же время финансовые запросы Киева начинают вызывать серьезное раздражение у европейских партнеров, а в Германии уже звучат призывы к смене курса Берлина и восстановлению связей с Москвой. Украинская сторона, в свою очередь, совершенно не готова к реальному урегулированию конфликта, рассчитывая лишь на временную паузу для перевооружения армии.

Итогом нынешней сессии, по прогнозу эксперта, станет полная заморозка переговорного процесса, поскольку базовые требования России продолжают полностью игнорироваться. Однако одностороннему давлению формируется мощный противовес: международные объединения ищут альтернативные пути взаимодействия, и БРИКС выступает против практики диктата, создавая новую архитектуру глобального баланса сил.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые заговорил о переговорах с РФ после встречи с Трампом.