Группа для дошкольников открылась при РГУ им. Есенина в рамках нацпроекта «Семья»

В Рязани при РГУ имени С. А. Есенина заработала группа кратковременного пребывания детей — ее торжественно открыли губернатор Павел Малков, министр образования региона Ольга Прушковская и руководство вуза. Проект реализован в рамках инициативы «Помоги маме учиться», которая входит в национальный проект «Семья» и получила поддержку Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщает издание 7info .

По словам главы региона, новая площадка решает сразу несколько задач: студенты могут спокойно учиться, а сотрудники университета — эффективно работать, не переживая за малышей, ведь те находятся под надежным присмотром в комфортной и безопасной обстановке. Отдельно Малков отметил пользу для будущих педагогов: студенты, которые участвуют в работе с дошкольниками, получают ценный практический опыт, напрямую связанный с их будущей профессией. Губернатор подчеркнул, что поддержка студенческих семей — один из главных приоритетов для рязанских вузов, и привел показательную статистику: за последний год в таких семьях в регионе появилось на свет более 150 детей.

Ректор университета Дмитрий Боков рассказал, что социальная политика вуза нацелена на то, чтобы создать все условия для профессионального и академического роста студентов и сотрудников. Он обратил внимание на масштаб потребности: в семьях учащихся и работников РГУ сейчас воспитывается свыше 200 дошкольников, и новая группа станет для них серьезной поддержкой.

Помещение полностью готово к приему малышей: здесь обустроено игровое пространство, есть материалы для творчества, настольные игры и все необходимое для безопасного пребывания детей. Павел Малков выразил надежду, что университет будет и дальше развивать это направление — расширять программу занятий и создавать дополнительные зоны для активных игр, чтобы пространство оставалось полезным и удобным для все большего числа семей.

Ранее сообщалось, что дает студенческим семьям новый статус в Подмосковье.