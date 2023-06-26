Стоматолог Кулиева рассказала о развитии рака на фоне курения вейпов

По словам врача-стоматолога Дианы Кулиевой, курение вейпов и иных электронных сигарет негативно отражается и на эмали зубов, и на ротовой полости в целом. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что вдыхание горячего пара является хроническим температурным раздражителем, который оказывает пагубное влияние на прочность эмали зубов, а в запущенных случаях и вовсе ведет к онкологическим заболеваниям.

По мнению медика, у курильщиков идет нарушение баланса микрофлоры полости рта, что впоследствии приводит к образованию кариеса.

Кулиева также добавила, что жидкости для вейпов уменьшают секрецию слюны, что приводит к появлению стоматита и иных воспалительных заболеваний.