США уступают Поднебесной: Пекин использует визит Си Цзиньпина в Вашингтон для давления на Трампа

Подготовка визита Си Цзиньпина в Вашингтон превратилась в инструмент политического торга: Пекин намерен использовать эту поездку для давления на Дональда Трампа, который оказался в непростом экономическом положении внутри страны. Об этом в комментарии Pravda.Ru рассказал политолог, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Максим Бардин.

По его оценке, китайская сторона сознательно заняла жесткую позицию, рассчитывая на уязвимость американского президента на фоне нарастающей социальной напряженности в США.

Предвестником такого давления стал затяжной дипломатический спор вокруг протокольного оформления поездки. Китайские представители требовали присвоить визиту высший государственный статус, и в итоге Белый дом уступил: по данным The Wall Street Journal, американская администрация гарантировала соблюдение всех почестей, соответствующих самому высокому уровню приема. Бардин полагает, что уступчивость Трампа объясняется непростой ситуацией дома: рекордный рост цен на продовольствие и топливо, острый дефицит ГСМ на внутреннем рынке, многократное подорожание обслуживания автомобилей. Предвыборная кампания президента проходит под огнем критики его экономического курса, что, по мнению аналитика, заставляет Трампа искать компромиссы даже с прямыми конкурентами.

Давление на Вашингтон исходит не только от Пекина. Эксперт напомнил о ситуации с калийными удобрениями, в которых нуждается американский аграрный сектор: Белоруссия дает жесткий отказ, несмотря на риторику о силе и величии страны. Получается, что привычная тактика США использовать ограничения как рычаг давления начала оборачиваться против самих Соединенных Штатов. На этом фоне Пекин, по оценке политолога, выжимает максимум из слабостей американской администрации. Экономическое противостояние двух держав приобретает новые формы и затрагивает интересы других регионов: конфликт США и Европы из-за энергетических счетов и перераспределения производств добавляет неопределенности в глобальную повестку.

Бардин прогнозирует, что попытки Китая диктовать условия будут только нарастать. Пока Вашингтон пытается удержать влияние, другие игроки тоже усиливают позиции, а технологическое самообеспечение Поднебесной снижает ее зависимость от западных разработок. Ирония ситуации, по словам аналитика, в том, что все это разворачивается на фоне победных заявлений Трампа о величии Америки и планах присоединить Канаду, Венесуэлу и Гренландию — в то время как на деле партнеры отвечают отказом даже на базовые запросы.

Ранее сообщалось, что рост профицита КНР может изменить мировую торговлю и ударить по экономике.