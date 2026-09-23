Инфляция в Рязанской области в августе замедлилась до 7,5%

В Рязанской области темпы роста цен в августе 2026 года пошли на спад: по данным регионального отделения Банка России, годовая инфляция в регионе стабилизировалась на уровне 7,5%. При этом картина ценовых изменений оказалась далеко не однородной: отдельные категории товаров и услуг вели себя по-разному, демонстрируя как снижение стоимости, так и заметный рост. Об этом сообщает издание 7info .

На фоне общей динамики продукты питания к концу лета практически не подорожали, а цены в сфере услуг даже снизились. Особенно заметно подешевели яйца — причиной стало наращивание объемов производства на птицефабриках как внутри региона, так и по всей стране: рост предложения естественным образом привел к удешевлению продукта. Дополнительную выгоду покупателям принесли акции и скидки на бытовую химию: мыло и стиральные порошки стали доступнее благодаря активным промопредложениям ритейлеров. Еще одним сегментом, где цены пошли вниз, стали путевки на Черноморское побережье — из‑за падения спроса туроператоры скорректировали тарифы.

В то же время ряд непродовольственных товаров подорожал. В первую очередь это коснулось смартфонов: их стоимость выросла на фоне летнего ослабления курса рубля и сохраняющегося дефицита микрочипов на мировом рынке. Влияние курсовых колебаний ощутили и те, кто планировал зарубежный отдых: поездки в Турцию стали дороже по сравнению с июлем.

Управляющий отделением Банка России по Рязанской области Сергей Кузнецов обратил внимание на важный нюанс: потребители нередко концентрируются на подорожании отдельных позиций и упускают из виду общую картину. По его словам, разнонаправленное движение цен — нормальная ситуация, а главная задача регулятора заключается в том, чтобы постепенно снижать инфляцию и обеспечивать предсказуемый и умеренный рост цен в долгосрочной перспективе.

Ранее финансист Исмаилов заявил, что цены на средства гигиены будут расти на 5–8% в год.