Вместо «вкусняшки» станут продавать отраву: к чему приведет возможный запрет вейпов в России

Государство продолжает бороться с вейпами. С начала марта в РФ стал действовать запрет на продажу некоторых жидкостей для них, также ужесточились правила их упаковки.

Тем временем, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов активно выступает за тотальный запрет электронных сигарет. В Совфеде инициативу не поддержали и предложили доработать. С учетом поправок политик готовит очередной законопроект.

Что ожидает вейперов, если законодатели одобрят его инициативу, расскажем в нашей статье.

Хронология событий

Еще в 2020 году депутаты запретили парение в общественных местах, приравняв вейпы к курению сигарет. Также табу стала продажа жидкостей и расходников для «электронок» несовершеннолетним.

В 2023 году спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за запрет рекламы, пропаганды и агитации никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. «Электронки» перестали демонстрировать по телевизору, отменили их дистанционную продажу, а прилавки вейп-шопов завесили шторами. За нарушение запретов ввели крупные штрафы.

Казалось бы, осталось только следить за исполнением закона. Но подростки как парили, так и продолжают. Глядя на это, партия ЛДПР решила прибегнуть к кардинальным мерам. Так, член фракции, депутат Госдумы Ярослав Нилов подготовил законопроект о полном запрете электронных сигарет.

Однако в правительстве инициативу не поддержали. Там посчитали, что запрет на продажу вейпов приведет к их нелегальному обороту, и предложили доработать законопроект. В Совфеде рекомендовали вывести электронные сигареты не с рынка, а из моды. Чтобы у молодежи даже желания не возникало их попробовать. Тогда, предполагается, и запрещать ничего не придется.

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Жестче — лучше?

Как пояснил президент НКО «Открытый мир» и руководитель первичного отделения ЛДПР Кирилл Гоцкало, также работающий над новым законопроектом, партия ужесточит контроль за рекламой и оборотом вейпов. Также они планируют увеличить штрафы за их демонстрацию, продажу и вовлечение подростков в потребление никотинсодержащей продукции.

«Нам предложили доработать вопрос, связанный с пропагандой вейпов. Сделаем еще больше штрафных санкций и усилим контроль. На витринах каждого вейп-шопа должны быть тонированные стекла. Мы за этим проследим», — уверяет Гоцкало корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Таким образом, поправки от ЛДПР вновь направлены на ужесточение ответственности. Тем не менее, пока что представлений о том, как вывести вейпы из моды, у политиков нет. Пока что неизвестно, когда доработанный законопроект представят на рассмотрение.

«ЛДПР против курения электронных сигарет! Ведь эта мода внедряется в школьном возрасте и становится эквивалентом конфет. Если раньше при ощущении голода подростки чем-то его заедали, то теперь закуривают. Сладость пара создает ложное чувство насыщения, а никотин вызывает эйфорию. В конечном счете это может привести к наркомании», — отметил собеседник.

Обратная сторона медали

Несмотря на пользу отказа от парения, запрет аромажидкостей все-таки может привести к опасным последствиям. С этим согласен и член ЛДПР Гоцкало.

«Если запретить хотя бы аромажидкость, то под видом нее станут продавать отраву со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул общественник.

В качестве примера он привел ситуацию в США, где пять лет назад вейперы парили сомнительную жижу и заболели атипичной пневмонией. Тогда это привело к массовой гибели подростков. Не исключено, что подобное может повториться и в России, если у нас подпольно начнут изготавливать жидкости и продавать их на теневом рынке. Как это предотвратить, политики еще не придумали.

Фото: [ unsplash.com ]

Менеджер одного из российских магазинов электронных сигарет Евгения Гринева убеждена, что запреты ни к чему хорошему не приведут.

«Электронные сигареты вряд ли запретят, а вот ароматизированные жидкости могут. Фактически это приведет к краху вейп-индустрии. Ведь клиенты предпочитают парить вкусняшку, а не пресную жижу. Поэтому и покупать вейпы они больше не будут», — уверена собеседница.

Также она не исключает, что введение запретов на продажу аромажидкостей положит начало теневому бизнесу. Нелегальные торговцы начнут производить самозамесы с добавлением бытовых ароматизаторов и никобустеров. Это чревато возникновением аллергической реакции, передозировкой никотином и отравлением.

Врач общей практики лаборатории «Гемотест» Юлия Владимирова подчеркнула, что жидкости для электронных сигарет несут риски развития онкологии, заболеваний сердца и легких. Несмотря на это, эксперт против их тотального запрета.

«В жижах содержатся различные металлы, которые повреждают сердечно-сосудистую, эндокринную и нервную системы. А в случае запрета умельцы начнут изготавливать жидкости из низкосортных ароматизаторов, пропиленгликоля, глицерина и никотина. Это вызовет у потребителей заболевания полости рта, аллергию и отравление. Так что, запреты обернутся еще большими проблемами», — подытожила врач.

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