Во всем виноваты евреи: многовековая история погромов от древнего Киева до нацистской Германии

За последний месяц антисемитизм в мире приобрел масштабы эпидемии. Снова речь идет едва ли не о начале возможных еврейских погромов. Непосредственной причиной этому явился обострившийся ближневосточный конфликт между палестинцами и Израилем.

За последние недели антисемитские инциденты зафиксированы в Германии, Франции, Австрии, США и Великобритании. Кстати, самый знаменитый еврейский погром в истории — «Хрустальная ночь» — произошел в нацистской Германии ровно 85 лет назад — в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года.

Но не любили евреев и на Руси тоже: за ними охотились, обвиняя во всех бедах. Рассказываем историю еврейских погромов от Киева 12 века до Европы 20 века и объясняем, почему то, что происходит сейчас — не ново.

Избавлялись, чтобы не платить долги

Многие народы, по разным причинам потерявшие свою государственность, исчезали с лица земли.

«За две тысячи лет евреи сохранились благодаря двум вещам: религии и языку. Они были нужны властям: с одной стороны, занимались тем, чем не имели права заниматься христиане — ростовщичествам, торговлей, с другой — удобно иметь кого-то под рукой, кого можно обвинить во всех напастях, болезнях и войнах. Любые возникшие проблемы можно было списать на существование рядом народа, который «никому не нравится». Даже причин антипатии выискивать не нужно: всем известно, что евреи «распяли Христа», — в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказывает Илья Альтман, кандидат исторических наук, профессор РГГУ, руководитель международного научно-образовательного Центра истории Холокоста и геноцидов.

В Средние века еврейские погромы прокатились по всей Европе. А самый первый известный на Руси случился в Киеве в 1113 году. Ипатьевская летопись содержит рассказ о том, как после смерти князя Святополка II началось народное восстание, закончившееся разграблением в Киевщине «жидов». Обвиняли евреев, как обычно, во всем плохом, но более всего в подорожавших кредитах ростовщиков.

«Очень часто от евреев избавлялись именно для того, чтобы не отдавать долги», — обьясняет Альтман.

Проходило несколько десятков лет и изгнанные евреи возвращались, утверждает эксперт. Те были выгодны во всех отношениях, в том числе и как объект ненависти. В ком иначе искать корень всех бед?

Желтый билет вне черты оседлости

Причем, добавляет эксперт, не евреи пришли в Россию, а сама Российская империя пришла к евреям после трех разделов Польши в конце 18 века, где они массово проживали после исхода с Запада на восток Европы.

Большинство российских евреев не могли селиться, где захотят, а только за так называемой «чертой оседлости». Первыми, кто смог пересекать эту черту — отслужившие 25 лет в армии еврейские рекруты.

«Вне «черты» могли также жить купцы первой и второй гильдии, немногие евреи с высшим образованием и проститутки с желтым билетом», — добавляет Альтман.

Тех евреев, кто принял православие, называли выкрестами. Немногие даже становились потомственными дворянами. Дедушка Владимира Ленина по матери также был крещенным евреем, отмечает историк.

Разумеется, еврейская интеллигенция приходила к пониманию несправедливости существующего положения вещей и поэтому ее участие в нарастающем революционном движении в России было неизбежно. Хотя Альтман подчеркивает, что это заблуждение — будто бы все революционеры и бомбисты были сплошь представителями еврейского народа.

Однако Николай II писал матери, что считает 9 из 10 революционеров евреями, а погромы против них назвал «понятными вспышками народного гнева».

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Погромы нон-стопом

Еврейские погромы в Российской империи шли нон-стопом особенно в конце 19 века — начале 20 века: на юге России, в Одессе, Херсоне, Николаеве, Чернигове, Белостоке, Минске.

По заявлению тогдашнего губернатора Нижнего Новгорода, «в народе сложилось убеждение в полной безнаказанности самых тяжелых преступлений, если только таковые направлены против евреев».

«Как правило, евреев не надо было искать: они жили компактно и вблизи рынков. Особенно активно участвовали в погромах крестьяне из ближайших сел, для которых евреи отчасти являлись конкурентами в торговле. Хотя самых активных погромщиков и сажали, и расстреливали, это никого не останавливало», — вздыхает Альтман.

Самый крупный погром до «Хрустальной ночи» произошел в Кишиневе на Пасху в 1903 году. Лев Толстой был в ужасе от случившегося. Президент США Теодор Рузвельт даже поставил условия выдачи займов царскому правительству — не чинить препятствий в проживании и перемещении евреев по России. Многие европейские банки начали отказывали России в кредитах на этом основании — можно сказать, вводили первые санкции.

А борьба с революцией через обвинения евреев казалась очень перспективной. Николаю II даже предложили воспользоваться фальшивыми «Протоколами сионских мудрецов», где было написано о иудеях, стремящихся к мировому господству. Однако император нашел в себе силы отказать, произнеся знаменитую фразу: «Святое дело нельзя делать грязными руками».

Но когда делегация евреев добилась у царя приема, чтобы попросить защиты от погромов, он вышел к ним со значком черносотенного Союза русского народа.

Бегство в огонь — Европа

Декларация Бальфура, с которой, как считают, началось решение вопроса обретения евреями государственности, была подписана в ноябре 1917-го министром иностранных дел Великобритании. Одной из провозглашенных целей в ней называлось создание «национального очага» еврейского государства, в том числе и для того, чтобы те же российские евреи могли уехать в Палестину, не баламутя больше империю большевизмом и не давая ей выйти из Первой мировой войны и Союза Антанты. В Палестину уезжали, но Российская империя все равно развалилась.

В 30-е годы центр ненависти к евреям вновь переместился в Европу — в гитлеровскую Германию.

«Сначала это звучало как: «евреи не должны иметь прав». Но затем фразу дополнили: «евреи не должны иметь права жить среди нас». И, наконец, обрезали: «евреи не имеют права жить», — обьясняет Альтман.

Проблема заключалась в том, что ни одна другая страна принимать евреев была не готова тоже. Та же Польша мечтала выслать своих на Мадагаскар.

Такой проект рассматривался в 1937-м году. На остров в Индийском океане выезжала делегация еврейских организаций Польши и польского правительства. Но не получилось: в 1939 году в Польше появились первые еврейские гетто.

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По кругу

Массовый геноцид евреев во Второй мировой войне — Холокост, пик трагедии еврейского народа, унесшей жизни порядка 6 миллионов человек. По итогам Победы рассеянный по миру народ наконец получил свою государственность: в 1948 году впервые за два тысячелетия на карте мира возникло государство Израиль.

Но на этом, как мы наблюдаем и сейчас, история не остановилась, а снова пошла по кругу. И теперь уже это палестинское-израильское противостояние — каждая сторона претендует на одну и ту же землю.

Нападение ХАМАС на территорию Израиля и ответный удар по сектору Газа вывел этот конфликт за пределы локальности — в него сегодня вовлечен практически весь мир. Позиции вновь диаметрально разделились. Кто виноват? Кто прав?

«Отвечу так: евреи всегда и везде оказываются первыми жертвами, но никогда не бывали последними», — резюмирует Альтман.

Можно сказать, считает эксперт, что отношение к евреям — камертон, по которому легко оценить уровень роста ненависти в мире вообще. Не только к евреям, но и друг к другу.

Ранее мы писали, с какого документа начался арабо-израильский конфликт.