«Вопрос безопасности ребенка»: стало известно, к чему приведет запрет на использование телефонов в школах

Законопроект о запрете использования телефонов в школах могут принять в Госдуме уже до конца этого года. Депутаты собираются отдать право регулирования пользования сотовыми школьным учителям. Об этом в интервью ТАСС заявила один из авторов соответствующего проекта, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова .

Возможными мерами наказания для неподчиняющихся правилам учеников, по словам депутата, могут стать замечание, разговор с их родителями, с директором школы. При этом, заверила Казакова, никто не говорит, что учитель «будет выбрасывать в окно телефон».

Казнить или звонить

Получается, именно школьный педагог в конечном итоге станет решать, казнить или миловать ученика — разрешать им иметь при себе гаджет или нет. Причем сами учителя в большинстве своем выступают за очередное ужесточение. Они считают, что это поднимет дисциплину в классах и заставит детей не отвлекаться на уроках. А вот психологи, родители и дети (даже уже выросшие) воспринимают эту инициативу не столь однозначно.

«Мы помним историю со стрелками, с нападениями в школах. Родители и правоохранительные органы узнавали об этом, потому что дети звонили и кричали, что случилось. Многие потом на свой страх и риск вели трансляции из-под парты, сообщали, что происходит, чем очень помогли полиции», — поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» мама первоклассницы Людмила С.

Она также упомянула, что в некоторых школах, особенно в провинции, охрана до сих пор оставляет желать лучшего, несмотря на ЧП в Керчи, Ижевске, Казани.

Фото: [ freepik.com ]

Сотовый как доказательство

Психологи также весьма настороженно относятся к предстоящим новшествам.

«Все мы помним нападение девочки на одноклассницу в Химкам, драки между школьниками, буллинг, издевательства сверстников, некорректное поведение учителей на уроках по отношению к детям. Все это удалось доказать в том числе при помощи телефонов, так как велась съемка. Руководству же школы подчас неудобно выносить сор из избы, поэтому они за запрет», — рассказала нам психолог Елена Михайлова.

Сразу встает вопрос: а где держать отнятые гаджеты, которые могут стоить сотни тысяч рублей, и кто будет отвечать за их сохранность? Если же телефоны забирать перед уроком и возвращать после, то сколько продуктивного времени на это уйдет?

«Если же вообще запретить приносить детям телефоны в школу, то мы снова возвращаемся к вопросу об их безопасности, но теперь еще и по дороге в учебное заведение. Кроме того, надо отметить, что на интересных уроках, которые ведет увлеченный педагог, дети и так не сидят в телефонах», — заявила психолог.

По словам собеседницы издания, как альтернативу можно предложить детям иметь при себе кнопочные телефоны, чтобы не оставлять их без связи в случае чрезвычайных обстоятельств. Также все классы, по ее мнению, следует оснастить видеокамерами, чтобы можно было отследить эпизоды буллинга.

Дети научатся врать

Бывшие ученики российских школ также высказали свою точку на возможное нововведение.

«Я училась в закрытой элитной школе-интернате, где любые телефоны были под категорическим запретом. Нас постоянно проверяли и даже обыскивали сумки. И что же? Думаете, кого-то это останавливало? Девочки держали телефоны в лифчиках, мальчишки в кроссовках и трусах, пользовались сотовыми в кабинках в туалете. У всех был второй гаджет. Запретами ничего не решить, просто дети научатся врать», — уверена 22-летняя москвичка Дина С.

Она подчеркнула, что сейчас уже понимает, что для здоровья это не так уж и полезно — постоянно держать включенный сотовый на теле.

Ранее мы сообщали, что несовершеннолетних собираются привлечь к опасному и вредному труду.