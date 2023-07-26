«Очень любил Украину»: боец СВО погиб в памятном для своей семьи месте

Евгений Иванов жил в Новосибирске, но часть его родни обосновалась на территории, которую теперь мы называем вражеской. В детстве Женя, у которого было так много друзей в Киевской области, и подумать не мог, что история повернется именно так.

Иванов с детства любил Украину. Оттуда родом его мать Екатерина. Там жила его бабушка, у которой он часто проводил летние каникулы. А еще Евгений мечтал носить голубой берет. К 35-ти годам он стал статным командиром, и когда позвала Родина, пошел сражаться. Туда, где осталась частичка души его мамы. Он погиб в Новой Каховке под обстрелами украинцев.

«Для меня Херсонская область — страшное место. Я училась в Николаеве в институте, жила в одной комнате с девочкой из Новой Каховки и очень часто бывала там. Мы были на практике в селе Посад-Покровское на границе с Николаевской областью, а сейчас я посмотрела: нет села вообще. И так получилось, что Женя погиб в тех краях», — отмечает Екатерина.

Иванов ушел из жизни 26 февраля 2022 года, а его любимая бабушка умерла 21 марта. Она жила возле Киева, в Василькове. Это в 30 километрах от столицы.

«У меня на Украине осталась сестра и могилы родителей. Началась спецоперация, и одноклассники перестали общаться, и все люди из Николаева исчезли. Женя прекратил созваниваться с друзьями в 2014 году, а я общалась со своими знакомыми до начала СВО. Многие теперь просто боятся продолжать дружбу», — признается Иванова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Иванова сама украинка. Она считает, что среди украинцев есть добрые, порядочные и понимающие люди.

«Но и мразей очень много! Жене всегда говорила: «Не доверяй хохлам, они продажные. Мать родную продадут ради выгоды». У нас соседи на Украине такие были», — добавляет Иванова.

Екатерина продолжает поддерживать связь лишь с сестрой. На политические темы женщины не говорят. Обсуждают, как поставить памятник маме, про СВО вообще ни слова — ни Екатерина, ни ее сестра.

«Как здоровье, как дела — больше никаких вопросов. Она много раз спрашивала меня про Женю. У них в сетях было его фото, что погиб. Я сказала, что у нас все хорошо, и что это фейк. Я им не сообщу о его гибели. Даже родной сестре не сказала и не скажу, что погиб. Сестра не порадуется, а остальные — да», — уверена наша собеседница.

О судьбе сына Екатерины, Евгении Иванове, читайте в нашем материале.