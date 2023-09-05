«Возьмите бронежилеты у противника»: ополченцы Донбасса брали Мариуполь в одних касках

Павел Гончарь родился и вырос в ДНР. Незадолго до начала спецоперации в Донецкой и Луганской Народных Республиках началась всеобщая мобилизация. Бойцов на этих территориях начали собирать 19 февраля 2022 года.

Павел Валентинович рассказал нашему корреспонденту, что в военкомат жители республик попадали по-разному. Кто-то шел сам, а кого-то вызывали повесткой. Самого Гончаря остановили прямо на улице, пока он ехал на машине.

«Возьмите бронежилеты у противника»

Судя по повестке, Павел обязан был приехать в военкомат за два часа. Так 49-летний мужчина и поступил. В военкомате он провел ночь, а на другой день прибывших уже отправили в часть.

«В начале СВО у нас еще не произошло объединения с ВС РФ, и до самого конца 2022 года были проблемы со снаряжением. По сути, мы оставались теми же ополченцами. Нам дали только каски: «Если вам нужны бронежилеты, то пойдите и возьмите их у противника», — отмечает Гончарь в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как только мобилизованным выдали оружие, их отправили в село Стыла Старобешевского района ДНР. Местные жители разместили служивых в домике на свой страх и риск, и бойцы стали располагаться. Всего однажды за полторы недели, по словам нашего собеседника, мобилизованных вывезли на полигон, до которого еще приходилось идти пешком пять километров.

«За некоторыми бойцами было очень тяжело наблюдать: были больные, возрастные, очевидно, с давлением, как и я. Мы постреляли немного, а ночью объявили, что мы будем отправляться в бой», — вспоминает Гончарь.

Фото: [ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС ]

Билет в один конец

Бойцов посадили в автобусы, но куда они едут, не сказали. Так как многие хорошо знали те места, то быстро поняли, что направление держат на Мариуполь. Это было в начале марта 2022 года.

В три часа ночи солдаты прибыли в Талаковку — поселок городского типа в Мариупольском районе. Снова взвод Павла нашел домик для жилья.

«Вскоре нам сказали, что мы идем в Мариуполь. Я понимал, что это билет в один конец, и стал молиться. Нам дали сухпайки, но бронежилетов так и не было. Нас погрузили в «Урал» и вывезли на блок-пост на северо-востоке Мариуполя, минут через 40 привезли боеприпасы на подствольные гранатометы», — рассказывает Павел.

Это оружие нельзя назвать серьезным штурмовым, поэтому бойцы сразу поинтересовались: «А как же «морковки» — гранатометы РПГ-7?». Им ответили, что выдадут позже. Изначально был приказ атаковать брошенный блок-пост, там закрепиться и защищать частный сектор, где якобы никого нет.

«Однако все вышло не так. Это было десятое марта, бои за порт только начинались, и атаковали нас одновременно со всех сторон. Именно в эти дни была массовая гибель наших бойцов. Нас построили в шеренгу по одному: пошел первый взвод, потом через 300 метров наш, второй, и так далее», — восстанавливает хронологию событий солдат.

Осиное гнездо

Накануне один взвод уже сунулся на улицы города и «разворошил осиное гнездо», поэтому украинцы ждали ополченцев и были во всеоружии.

Фото: [ Социальные сети ]

«А мы идем в полный рост, как на параде. И как только первый взвод стал подходить к блок-посту, началась стрельба, ребята стали падать. Начало долетать и до нас. Стреляли из гранатометов, но пока мимо. Мы перебежали через дорогу, и надо было двигаться по чистому полю еще 400 метров. Мы кое-как укрылись и стали думать, что делать», — отмечает Гончарь.

Взводный у солдат был молодым, опыта особого у него тоже не было, так что Павел сказал: «Мы через два часа на холоде околеем, надо отходить и думать, что делать дальше». Тот согласился. Наш собеседник начал передавать приказ дальше по цепочке и поразился тому, что взгляд сослуживцев потух.

«В глазах был страх, они уже себя похоронили. Было остолбенение. Тут опять прилетела граната, и мне стало тяжело дышать. Осколок прошел через лопатку в легкое. Он до сих пор на снимках просвечивается. Я знал кое-что о ранениях, поэтому сделал тест: плюнул и посмотрел, сколько крови в слюне», — делится боец.

Павел сразу понял, что за ним на передовую машина эвакуации не поедет. Это нормально, ведь в таком случае погибнут еще больше людей, которые отправились бы раненому на помощь.

«Я начинаю выползать первым как наиболее тяжелый, прощупывать обстановку. Со мной были взводный, командир отделения и еще несколько бойцов. Свистели пули, потому что работал снайпер, потом вокруг звучало «бах-бах-бах»: это обкладывал автоматический гранатомет. Я полз и молился, в лицо летели комья земли, а осколки не попадали», — вспоминает тот страх мужчина.

Сколько ползли, сказать трудно, но время казалось бойцам вечностью. В такой обстановке Гончарь счел за Божье провидение то, что убитыми потеряли всего двоих, а ранеными были три человека.

Сейчас солдат комиссован по ранению, но ему на всю жизнь он запомнил тот бой за Мариуполь.

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