«Все, я полетела»: шаманка рассказала о давней встрече с НЛО и приготовилась к новому визиту

Почти 30 лет назад в Калмыкии был замечен неопознанный летающий объект, рассказала шаманка Елена Батыр. Однако только сейчас, спустя несколько десятилетий она вспомнила эту таинственную историю и смогла рассказать, чего на самом деле хотели пришельцы.

«Получили информацию»

По словам собеседницы, инцидент произошел в городе Элисте в примерно в 1993-1994 годах.

«В небе, ближе к востоку, где выезд на Астрахань из Элисты, висел огромный, сигарообразный, цвета мокрого асфальта НЛО. По середине по всей длине перемигивались огоньки. Никаких звуков не было. Все люди видели, я лично тоже, и об этом дважды писали в газетах», — рассказала Батыр в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Раньше, уточнила собеседница, она не задавалась вопросом, почему именно ее регион заинтересовал загадочных визитеров.

«Я посмотрела шаманским способом на это событие, и мне показало, что они получили информацию, якобы в Калмыкии есть что-то интересное. Но ничего интересного они для себя не нашли», — пояснила Батыр.

Предки знали

Шаманка добавила, что наши предки рассчитывали на такой исход, поэтому и заняли именно такую нестандартную для постоянного проживания территорию.

«Когда я была маленькая, удивлялась. От Элисты до Волги, до Каспийского моря, наверное, 300 километров ехать. Это далеко. Ни лесов, ни реки, ни гор, и я спрашивала у своих старших родственников, почему мы так живем?» — поделилась Батыр.

Ей отвечали, что старики специально давным-давно тоже шаманским способом выбрали именно такие условия, чтобы не было ни цунами, ни наводнений, ни землетрясений.

«Да, пусть в степях, но мы жили спокойно. Сейчас я тоже поняла, что, возможно, еще одним фактором служило желание уберечься от визитов извне. В том числе инопланетян», — пояснила собеседница.

«Я их не дождалась»

Однако ощущение встречи с НЛО не давало ей покоя еще с детства. В седьмом классе ей стало мерещиться, что за ней должны прийти инопланетяне. Эти подозрения не имели никаких предпосылок, так как уфологией тогда еще маленькая девочка не увлекалась.

Она призналась, что после инцидента каждый вечер поднималась на искусственно созданные холмики в конце деревни, смотрела в небо и ждала, пока за ней прилетят инопланетяне.

«Конечно, я их не дождалась, а когда уже повзрослела, вышла замуж, даже стала бояться. Посмотрела новости, как они похищают людей, коров. Поняла, что зря я добровольно туда хотела. Но сейчас, когда мне уже под 60, я детей вырастила, дети за внучатами сами присмотрят, если инопланетяне за мной явятся, почему бы и нет? Скажу: «Дети, все. Я полетела», — призналась Батыр.

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