Выпрыгивающие двойные мины и гранаты в люстре: как ВСУ ухищряются убивать русских солдат

Тимофей Смирнов оказался на спецоперации с первого дня. Профессиональный военный, он за десять лет службы в армии стал отличным сапером, а еще освоил работу с беспилотниками. Тимофей рассказал нашему корреспонденту о самых хитрых уловках на передовой, которые готовили бойцы ВСУ.

Мина без оболочки

Цилиндрическая выпрыгивающая мина ОЗМ-72 была найдена российскими солдатами примотанной к жерди.

«Мина уже вышла из стакана. Видимо, ее как-то разобрали или ранее она выпрыгнула, но не сработала. Она установлена в управляемом варианте, то есть запускается вручную. В ней торчит детонатор. Здесь видно ее штатные осколки, которые залиты тротилом», — заметил боец.

Фото: [ из личного архива Тимофея Смирнова ]

Секрет в люстре

Украинцы пытаются подловить российских солдат в самых неожиданных местах. Тимофей призывает сослуживцев не открывать в домах шкафы и тумбочки. Там чаще всего ставят взрыватели. Но иногда выбирают и оригинальные места. Недавно военные нашли в патроне люстры вместо лампочки гранату Ф-1.

«Граната здесь в виде мины-ловушки. Вставлен ЭДП — электродетонатор. Получается, что если включаешь свет, то подаешь ток на детонатор, и он подрывает гранату», — объяснил принцип действия Смирнов.

Фото: [ из личного архива Тимофея Смирнова ]

Двойное минирование

В полях и на дорогах ВСУ делают целые комбинации из мин. На следующем фото видна противотанковая мина ТМ, под которой на растяжку установлена вышеупомянутая подпрыгивающая ОЗМ-72.

«То есть от противотанковой мины идет тросик, который прикреплен к соседней. На ОЗМ стоит МУВ — взрыватель. Если осторожно вынимаем первую мину, то получаем подрыв от ОЗМ-72. А дальше от нее, скорее всего, сдетонирует и снятая «ТМ-ка». В этом случае от сапера уже ничего не найдут», — отметил сапер.

Фото: [ из личного архива Тимофея Смирнова ]

Сюрприз в детонаторе

Еще один «подарок» от ВСУ находился в противотанковой мине. В детонаторе поставили МУВ и залили взрывчатым веществом.

«В такой ситуации, если вынимать детонатор и выкручивать его из «ТМ-ки», произойдет подрыв», — обратил внимание Смирнов.

Фото: [ из личного архива Тимофея Смирнова ]

Спрятанные провода

Украинцы взяли знакомую каждому солдату мину МОН-50 и расположили внутри нее мину-ловушку.

«Специалисты разбирают мину и туда ставят электродетонатор с элементами питания к нему. Здесь мы видим две пальчиковые батарейки и пластид. Боец начинает обезвреживать мину, выкручивает МУВ, а там его ждут два оголенных провода. Контакты соединяются, и при выкручивании происходит подрыв», — объяснил сапер, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива Тимофея Смирнова ]

Двухслойный пирог

Следующий вариант Тимофей назвал одним из самых опасных, ведь здесь собраны сразу два опасных предмета.

«Посередине находится противотанковая мина ТМ-72, а сверху нее стоит фугасная противопехотная мина. И если человек наступит на «ТМ-ку», ничего не будет. Однако если он наступит на фугас, то произойдет большой взрыв. Так ВСУ комбинируют противопехотные и противотанковые мины», — заявил боец.

Фото: [ из личного архива Тимофея Смирнова ]

Трехслойный пирог

Бывает, что конструкцию усложняют еще больше. На следующем снимке стоит мина направленного действия МОН-50. Под нее засунули мину-ловушку МЛ-8. А под самый низ спрятали тротиловую шашку.

«Вот почему я говорю, что если боец находит мину, то он должен просто доложить и уйти оттуда, а не лазить там. Без особых навыков шансов разобрать эту конструкцию без последствий нет», — уверен Тимофей.

Фото: [ из личного архива Тимофея Смирнова ]

Все фотографии данного материала сделаны лично Смирновым или его сослуживцами. И это далеко не все хитрости, на которые способен враг, подчеркнул Тимофей.

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