«Вырубили спасательным кругом»: женщина-дайвер рассказала, в какие передряги попадают туристы на Мальдивах

С наступлением лета людей потянуло к открытым водоемам, а некоторые стали подвергать себя неоправданному риску.

В опасность можно попасть не только в наших широтах, но и в тропических. Профессиональный водолаз-спасатель Мария Агафонова рассказала, из каких передряг ей пришлось вытаскивать туристов на Мальдивах.

«На отдыхе люди расслабляются и теряют бдительность. Тем более, что кругом экватор, Индийский океан, красоты природы. Но на самом деле происшествия с туристами-дайверами — это совсем не забавно, а скорее страшно», — объясняет Мария корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ушел по-английски

В качестве инструктора девушка водила на дайвинг группу испанцев, которые не говорили на русском. В один из дней, когда все дайверы после плавания поднялись на борт судна, инструкторы обнаружили пропажу одного из туристов. Тревогу забила его жена.

«Мы начали искать мужчину и поняли, что не могли забыть его под водой. Но и на судне его не было. Ситуация становилась критической, потому что приближался небольшой шторм. На самом деле это очень страшно, и репутация фирмы в таких случаях страдает, хотя туристы и подписывают специальные бумаги, что ответственны сами за себя», — вспоминает дайвер.

Спасатели пересадили туристов на другое судно и отправили на остров, а сами стали заниматься поисками. Достали бумажные карты, разделили все окрестности на квадраты и начали прочесывать каждый из них галсом.

К счастью, вскоре незадачливый турист был обнаружен практически чудом - по вспышке фотоаппарата среди волн.

Фото: [ Из личного архива Марии Агафоновой ]

«Оказалось, что у него на глубине заболели уши, и он просто всплыл на поверхность, никого не предупреждая. Болтался в спасательном жилете в воде, радостно щелкал фотоаппаратом, постепенно смещаясь в открытый океан. Мужчина даже не понял, что он потерялся. Благо акул в тех краях не водится», — улыбается Мария.

Хотя тогда ей было не весело: туриста могло унести быстрым течением в открытые воды, и пришлось бы разворачивать нешуточную спасательную операцию.

«Меткий» спасатель

В другой раз турист, наоборот, слишком паниковал, и его настроение передалось инструктору.

«Помню, мы все всплыли после обычного погружения, все как положено: солнце, прозрачная вода, рыбки. Все уже разделись, и всплывала другая группа. Там один мужчина запаниковал и начал кричать», — рассказывает Мария.

По словам собеседницы, такое нередко случается в дайвинге. На всех туристах надеты жилеты, утонуть они не могут. Но у каждого есть свои психологические особенности. То ли мужчину задела какая-то рыба, то ли просто ему показалось. Ясно было одно – туриста необходимо срочно поднимать из воды. Так, один из коллег Марии схватил спасательный круг и кинул его паникеру.

«У нас есть такая шутка: ни в коем случае не надо попадать кругом в голову. И вот представьте себе: в полном соответствии с этой байкой коллега попадает туристу кругом в голову и вырубает его. То есть человек просто потерял сознание», — рассказывает собеседница.

Инструкторы попрыгали в воду и начали поднимать бедолагу на борт. Это отдельное удовольствие, когда кругом вода, и не на что облокотиться. В конце концов турист пришел в себя.

Сейчас Мария Агафонова является членом добровольных спасательных отрядов: «Спас-резерв», «Феникс», добровольным помощником отряда «Экстремум» и других.

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