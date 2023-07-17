«Выжить хотя бы до утра»: как и кто в России спасает жизни недоношенных детей

Организм ребенка очень уязвим. К сожалению, довольно часто дети появляются на свет больными, и для их выживания необходима дорогостоящая операция. Не каждый родитель может позволить себе отдать крупную сумму для спасения своего чада. И тогда на помощь приходят благотворительные фонды.

Так, фонд «Провидение» помогает детям, больным ретинопатией, а также ведет ряд других направлений по сохранению зрения ребенка. Мы поговорили с основательницей организации Еленой Осиповой и узнали, почему она решила основать фонд и кому он уже успел помочь.

Пораженная добротой

«Решение создать фонд возникло, когда я пришла со своей дочерью на обследование после операции. Наблюдаясь у лечащего врача в течение первого года жизни ребенка, я часто встречала в больнице семьи с детьми с тем же диагнозом. Однажды врач поделился, как одна мама ребенка, которому также угрожала слепота и было назначено единственно возможное платное лечение за рамками ОМС, вышла после приема в коридор и горько плакала на лавочке», — вспоминает Осипова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам основательницы фонда, женщина рыдала, потому что у нее не было денег на операцию. Мать понимала, что ее ребенок обречен на слепоту. Но тогда семье повезло.

«Мимо проходила семья из одной из кавказских республик, и глава семейства поинтересовался, чем женщина так сильно расстроена. Когда он узнал причину, то спустился этажом ниже к банкомату, снял нужную сумму — более 150 тысяч рублей, вернулся и вручил эти деньги растерянной маме. Эта история меня поразила», — констатирует собеседница.

Тогда Осипова приняла твердое решение — помогать семьям, которые столкнулись с той же ситуацией, делиться с ними опытом, облегчить их путь и подарить надежду. Основательница «Провидения» начала собирать вместе неравнодушных людей для одной общей цели.

«На операцию первой подопечной — девочке из Оренбурга — мы с мужем собрали средства сами с помощью наших друзей и знакомых. Чем больше люди узнавали о проблеме недоношенности, тем сильнее увеличивалось сообщество неравнодушных людей. И если в 2018 году удавалось помочь лишь одному ребенку в месяц, то в 2019 году фонд оплатил 50 операций, а сейчас таких детей более восьмисот», — подчеркивает Осипова.

Фото: [ Пресс-служба фонда «Провидение» ]

За 72 часа до смерти

«Провидение» в том числе оплатило операцию маленькой девочке по имени Адель. Причем сбор средств начался тогда, когда жизнь ребенка, по словам врачей, подходила к концу.

«Врачи сказали: если девочка выживет хотя бы до утра — она боец. Лечащий врач посоветовала обратиться в фонд, потому что было очень мало времени — 72 часа. В фонде нам сразу ответили. Мы отправили все данные на Адельку, нас сразу приняли. Они открыли сбор и через два-три дня вся сумма собралась. Нас перевели в другую больницу и сразу же начали делать операцию», — рассказывает мать Адели Офелия Касян корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, после того, как нужная для операции сумма была собрана, «все происходило не по дням, а сразу по часам». Через три дня после операции Адель выписали из больницы, девочка стала проходить курс реабилитации. Сейчас врачи зафиксировали у ребенка проблемы с глазами, которые фонд тоже обещает решить.

Не только недоношенным

В помощи нуждаются не только недоношенные дети. Так, мальчику по имени Артем врачи сразу после его рождения поставили второй уровень аутизма, а также заявили о рисках ДЦП. Матери мальчика — Екатерине Макеевой — ничего не оставалось, кроме как обратиться к благотворителям.

«В больнице сказали, что ребенок — не жилец. Я была в отчаянии, верила, молилась. Потом нашла фонд «Провидение», написала туда. Они сказали, что не могут помочь, потому что ребенок доношен. Но через какое-то время фонд поменял правила и начал помогать», — подчеркивает Макеева.

Артема, по словам женщины, спасли, риска ДЦП больше нет. Сейчас с мальчиком работают специалисты.

«Нужно постоянно развивать ребенка. Если один месяц пропустить, он может все забыть. Артем научился считать до пяти по специальной программе нумикон, визуально читать, издавать звуки. Кажется, что этого мало, но на самом деле это феноменальные вещи. Я уже принимаю, что я мать больного ребенка. Но я стараюсь не терять надежду», — воодушевляется родитель.

Скоро фонд «Провидение» отметит свое пятилетие. За все это время организация помогла более 800 детям со всей России и СНГ.

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