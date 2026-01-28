Зачем прощать обиды и строить планы 29 января: лунный календарь подскажет, как поступить мудро

В четверг, 29 января 2026 года, будет удачный лунный день. Этот период считается одним из самых мощных и благоприятных во всем лунном цикле.

Советы по лунному календарю на 29 января

Утром внутри каждого проснется внутренняя сила. Очень важно не позволять сомнениям или внутренним страхам брать верх, иначе вы рискуете не построить гармоничную жизнь, не наладить отношения и упустить финансовые возможности.

Ближе к обеду можно будет ощутить мудрость и внутреннее спокойствие. В эти сутки рекомендуется проявлять доброту по отношению к окружающим. Это время молитв, уединения и внимательного отношения к своему состоянию.

Следите за физическим и энергетическим здоровьем — отличный момент для медицинских обследований. Сегодня можно строить долгосрочные планы, очищая разум от негатива и ненужных мыслей.

Если вы простите старые обиды и отпустите долги, это принесет вам положительные плоды в будущем. В этот период лучше воздержаться от крупных покупок. Женщины могут ощущать повышенную эмоциональность и капризность, а мужчины — склонность к скупости и неверности.

Рекомендации по одежде

В гардеробе сегодня приветствуются оттенки оранжевого, желтого и желто-зеленого — они гармонично сочетаются с энергией дня. Выбирайте духи с цветочными нотами — они подчеркнут настроение и поддержат внутренний баланс.

Для гармонизации энергии дня идеально подойдет аквамарин — он усиливает связь с водной стихией, развивает интуицию, чуткость, сострадание и женственность. Также в качестве талисмана могут выступать родонит и сердолик.

Питание

Сегодня стоит отдавать предпочтение продуктам с легкими жирами, которые способствуют эластичности клеток организма. Рекомендуются кислые щи из утки или гуся, салаты с оливковым маслом. В качестве напитка отлично подойдет чай с цветочными добавками. Главное — избегать переедания.

Здоровье и красота

Для улучшения самочувствия полезно провести время на свежем воздухе, насыщая легкие кислородом. При этом важно бережно относиться к дыхательной системе — избегать курения и других вредных привычек. После прогулки можно нанести на область бронхов скипидарную мазь и выполнить упражнения для плечевого пояса. Перед сном рекомендуется выпить чай из липового цвета с медом для расслабления и поддержки иммунитета.

