Заветная «сотка»: выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, рассказали свои истории

Результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — самое волнительное ожидание в жизни любого выпускника. Школьники надеются сдать экзамены на те баллы, которые нужны им для поступления в заветный вуз.

Не все достигают нужного результата. Однако бывают и те, кто получает максимальный результат на ЕГЭ — 100 баллов. С такими людьми мы и поговорили.

Эмоциональное напряжение тоже на сто

Не сложно догадаться, что подготовка к ЕГЭ — очень сложный процесс. Многие школьники переживают настолько сильно, что забывают о том, что экзамены не определяют всю их дальнейшую жизнь. Нервы накалены до предела.

Однако школьники, получившие 100 баллов, нервничали гораздо больше, так как они не имели право на ошибку. Вся работа должна быть выполнена идеально. Так, выпускница школы № 1501 Евдокия О., получившая «сотку» по литературе, отметила, что атмосферу накаляли и учителя.

«На протяжении года у меня были проблемы с моим ментальным здоровьем. Помимо моих личных переживаний, которые никак не связаны с учебой, было еще давление со стороны учителей, которые часто говорят о том, что мы ничего не сдадим, будем позором школы. Сначала ты противишься этим комментариям, а потом сам начинаешь верить в то, что все завалишь. И только сдав ЕГЭ я поняла, что нельзя поддаваться панике, создаваемой педагогами», — сказала Евдокия в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Другой выпускник — Георгий С., — набравший 100 баллов по информатике, подчеркнул, что больше всего переживал за выбранный способ подготовки к ЕГЭ.

«Изначально хотелось использовать все источники получения информации — посмотреть тематические ролики в интернете, сходить на дополнительные уроки в школе, порешать задачи самостоятельно. Но потом стало понятно, что на подобную подготовку не хватит времени. Тут уже появились первые переживания. Например, я думал, что мне не хватит знаний для сдачи ЕГЭ, что я упущу что-то важное. Тогда нельзя было знать наперед о правильности выбора», — подметил Георгий.

Сначала — подготовка, потом — еще подготовка

Самый проверенный способ подготовки к экзамену — зубрежка. Нужно лишь набраться терпения и найти мотивацию не останавливаться. Если каждый день делать одно и тоже, это может наскучить.

Напомнить себе о мечтах о бюджете — лучший способ найти силы снова и снова перелистывать страницы учебника. Многие мечтают поступить на бесплатную форму обучения, а кто-то также хочет доказать себе и окружающим, что может чего-то добиться. Цель может быть любой, но она необходима. Так, по словам Георгия, его мотивацией был именно бюджет.

«Чтобы потом не пришлось работать на оплату собственного обучения. А еще я понимал, что не хочу провалиться на ЕГЭ. В моем случае подготовка стоила больших денег, и я не хотел, чтобы вложения моих родителей оказались напрасными», — подчеркнул стобальник.

Евдокию, можно сказать, замотивировал стресс.

«После нового года я поняла, что если сейчас не сяду что-то делать, то все завалю. В школе за пробник более 48 баллов я не получала, хотя решала весь экзамен. Учительница никогда не оценивала знания здраво, и это мешало понять, что я могу, а что нет» — считает выпускница.

Глаза мне не врут

Самое волнительное — ожидание результатов. В интернете можно найти большое количество видео, где школьники слишком эмоционально реагируют на свои баллы. В бой идут все спектры эмоций: от слез до радостных криков.

Бывает и по-другому — выпускник просто не верит в то, что получил. Либо по причине слишком низкого балла, либо слишком высокого. В итоге учащийся несколько раз обновляет страничку с результатами, чтобы убедиться, что на экране ничего не меняется. У Евдокии, например, ожидания были ужасные.

«Я думала, что не наберу проходного балла, так как нервы были на пределе. Тем утром, когда пришли результаты, я была в шоке. Полдня я никому не говорила, что мой результат пришел, так как ждала сканов работ. И только после того, как я их увидела, ко мне пришло осознание того, что я получила 100 баллов. Сейчас я готовлюсь к поступлению», — добавила труженица.

С Георгием было немного по-другому. Он просто подумал, что «сотка» ему приснилась.

«29 июня результаты пришли в Питер и Московскую область, а это означало, что в Москве они будут ночью. Мне тогда очень плохо спалось, я еле открыл глаза в половину четвертого ночи и решил посмотреть результаты. Увидел «сотку», но подумал, что сплю. Тогда подождал еще пару минут. Перепроверил результат, и она не исчезла. Я был очень счастлив», — заключил Георгий.

Ранее еще один выпускник Воскресенского горокруга получил 100 баллов на ЕГЭ.