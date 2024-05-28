«Жизнь прошла перед телевизором»: что такое скуф и как не стать им в 30 лет

Непривлекательных, хотя и довольно молодых мужчин, которые не следят за собой, в интернете пренебрежительно называют скуфами. Они не могут найти себе пару, зато востребованы как персонажи мемов.

Корреспондент «Подмосковья сегодня» разобрался в значении термина «скуф» и выяснил, как избежать такой участи.

Махнул на себя рукой

Типичный скуф – тот, кто рано махнул на себя рукой, не занимается спортом и даже наоборот – налегает на жирную еду и пиво. Скуфов немало, но вот становятся ими по разным причинам.

Своей историей с корреспондентом поделился 33-летний Михаил. Он живет с мамой, не женат, спортом не занимается. Работает на вполне обычной работе. Сам говорит, что не привлекает женщин ничем, хотя намерения у него самые серьезные.

«Я еще со школьной скамьи был немного полным. Все время мечтал, что однажды пойду в фитнес, стану «качком». Потом мечтал, что поступлю в престижный вуз, найду хорошую работу, заработаю денег и хотя бы этим смогу заинтересовать свою избранницу, но этого так и не произошло», – пожаловался Михаил интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, самое обидное, что он – верный, преданный, домашний, уважает женщину и готов носить ее на руках. Но даже те девушки, которые старше его по возрасту, им не интересуются – относят его к «френдзоне», показывая, что он им неинтересен.

Слово «скуф» произошло от фамилии модератора одного из популярных интернет-форумов Скуфьина. В 2018 году у него и другого юзера возник конфликт, и Скуфьин даже обратился к оппоненту по видео. Ролик разлетелся в интернете, спровоцировав травлю автора из-за его внешности. Со временем понятие «скуф» стало нарицательным.

«Кажется, что мне уже много лет и жизнь буквально кончена. Я буду один до старости сидеть на диване и жрать. Когда я думаю об этом, тут же нахожу себя перед телевизором с бутербродом», – переживает Михаил.

Он искренне не понимает, как изменить свою жизнь, которая проходит.

Фото: [ freepik.com ]

Первое впечатление

О возможных причинах этого рассказала психолог Елена Михайлина.

«К сожалению, в нашем обществе встречают по-прежнему по одежке, и чтобы найти свою вторую половину, да и просто друзей, хорошую работу, надо сразу произвести хорошее впечатление, потому что второй встречи может не быть. А это как раз то, с чем у скуфов не очень», – высказала свою точку зрения психолог.

Как известно, пользователи интернета склонны стандартизировать людей, причисляя незнакомцев к тем или иным категориям.

«Так, например, очень популярны термины «абьюзер», «нарцисс» – самовлюбленный мужчина, постоянно устраивающий эмоциональные качели женщине, манипулятор, а также «масик» – добрый, хороший, заботливый партнер. Термин «скуф» имеет яркий негативный подтекст, хотя обозначает совершенно безобидного человека», – продолжает эксперт.

В ситуации с Михаилом, по мнению психолога, еще не все потеряно. В 30 с небольшим считать, что «жизнь прошла», как минимум рано.

«Менять себя и свое окружение не поздно ни в 30, ни в 40, ни даже в 50 лет. Конечно, проще всего опустить лапки, приклеить самому себе ярлык, назвав себя старым, бедным, никому не нужным. Но тогда не обижайтесь, что и наш мир будет видеть вас именно таким. Ведь мы – это то, что мы транслируем о себе окружающим», – объясняет Михайлина.

Здоровье надо беречь

Она говорит, что прежде всего скуфам надо начать заботиться о своем здоровье: сбросить лишний вес, так как чем старше они становятся, тем большая вероятность развития ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если не можете и не хотите заниматься спортом, начните путешествовать. И не обязательно далеко, сейчас огромное количество вариантов поездок в Подмосковье на один-два дня: посещение исторических усадеб, музеев. Это стоит очень небольших денег. К тому же в таком туре часто встречаются одинокие и интеллектуальные ровесницы, которые обязательно увидят не только пивной живот, но и разглядят добрую душу», – резюмирует психолог.

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