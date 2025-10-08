Зима придет в Москву в этот день: синоптики назвали точную дату, когда погода резко изменится

Жителей Москвы и Подмосковья в середине октября ждет резкая смена погоды: первые дни бабьего лета уступят место холодным и дождливым дням с мокрым снегом. Атлантические фронты принесут прохладные континентальные воздушные массы, и температура будет постепенно падать. Уже в ближайшие дни стоит подготовить теплую одежду и быть готовыми к осенним сюрпризам.

Дата первого снега и резкого похолодания в Москве и Подмосковье

Согласно актуальному прогнозу, первые признаки настоящей осени с ее зимними атрибутами проявятся в ближайшее воскресенье. «В воскресенье, 12 октября, мы ждем первый мокрый снег, который будет непродолжительным. Однако именно после этого числа в регионе начнется резкое похолодание», — сообщила REGIONS главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом эксперт уточнила, что образование временного снежного покрова ожидается значительно позже. «Если мы говорим о снежной погоде, когда на земле образуется снежный покров, то, скорее всего, такая обстановка ожидается в конце текущего месяца — 30–31 октября. На данный момент все погодные модели указывают на такую климатическую картину», — пояснила синоптик.

Погода в Москве и области в октябре 2025 года

Октябрь продемонстрирует жителям Подмосковья классическое осеннее понижение температур, которое будет происходить поэтапно. В первой десятидневке месяца показатели термометров составят от 0 до +6 градусов ночью, а днем воздух будет прогреваться до +8…+15. Вторая декада ознаменуется первыми ночными заморозками, когда столбики термометров опустятся до слабого минуса.

«Во второй декаде ночью ожидается первый слабый минус: −1…+5 градусов, а вот дневные показатели все еще будут на положительных значениях: +5…+11», — заявила Татьяна Позднякова. К третьей декаде октября похолодание усилится: ночью будет около −2…+3, а днем — не выше +2…+8 градусов.

Ждать ли дождей в Московском регионе

Погода в Московском регионе будет определяться частой сменой атмосферных фронтов, что приведет к увеличению количества дней с осадками. «Разумеется, в первой половине месяца еще возможны оттепели и теплые дни, но во второй мы чаще будем сталкиваться с прохладными и ветреными массами и слабыми снежными зарядами», — объяснила метеоролог Позднякова.

Синоптик также уточнила характер предстоящих осадков, отметив, что сильных и затяжных ливней в этом месяце не предвидится. «Сильных затяжных ливней пока не ожидается, но локальные интенсивные осадки возможны. Временами возможны порывистые ветры, особенно при смене воздушных масс», — добавила специалист.

Будут ли аномалии в октябре 2025 года?

В целом, октябрь 2025 года в Подмосковье ожидается типичным для данного времени года, но с четко выраженной тенденцией к похолоданию. Жителям региона стоит быть готовыми к тому, что вторая половина месяца будет существенно холоднее первой, с регулярными дождями, мокрым снегом и порывистым ветром. Наиболее резкое ухудшение погодных условий прогнозируется после 12 октября, когда и стоит ожидать первого мокрого снега. Конец месяца, в соответствии с прогнозом, может порадовать любителей зимних пейзажей, так как высока вероятность формирования временного снежного покрова прямо перед началом ноября.

