10 тыс. осетров в год и устрицы из-за границы: как Троице-Сергиева лавра кормила братию и торговала по всей стране

Изучив находки, исследователи пришли к выводу: монастырь не только полностью обеспечивал себя ценными породами рыбы, но и вел активную торговлю по всей Руси, а в особых случаях позволял себе заморские деликатесы. Результатами работы поделились в Фонде развития города Сергиев Посад.

По данным специалистов, каждая пятая кость, извлеченная из культурного слоя монастыря, принадлежала рыбе. Отличная сохранность останков позволила точно определить повседневный рацион насельников. В меню входили привычные щука, сом, судак, окунь и лещ. Однако главное место занимали осетровые — от небольшой стерляди до гигантских белуг весом в сотни килограммов.

Вооруженные экспедиции за тысячу верст

За щедрым изобилием стояла продуманная хозяйственная система, сложившаяся еще в XV веке. Монастырь располагал обширной сетью рыболовных угодий. Для доставки улова организовывались настоящие экспедиции в Архангельск и Астрахань, которые длились месяцами. Крупные суда в целях безопасности сопровождали вооруженные слуги и стрельцы.

Тонны икры и тысячи осетров

Объемы заготовок впечатляют и по современным меркам. В одной из монастырских «росписей» XVII века указано годовое потребление: 10 тыс. осетров и севрюг, 500 калуг и 70 косяков белужьей икры, 3 тыс. белых рыбиц, 1 тыс. пудов икры и 10 тыс. вязок вязиги — сушеной спинной хорды осетровых, которую использовали для начинки пирогов. Для засолки и консервации продуктов требовалось 30 тыс. пудов соли.

Заморский эксклюзив на монастырском столе

Сюрпризом для исследователей стало обнаружение во время раскопок 2025 года на территории Лавры фрагментов раковин устриц. Эта находка окончательно подтверждает: Троице-Сергиева лавра была не только крупнейшим духовным центром Руси, но и мощной экономической структурой, сочетавшей строгий устав с эффективной логистикой и кулинарными изысками.

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