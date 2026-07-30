Миллиарды на молоко: семейная ферма из Щелкова стала драйвером перемен в российском агропроме

В российском агропромышленном комплексе происходит важное событие. Семейная ферма Цветковых из Щелкова стала инициатором масштабных преобразований, которые получили одобрение на федеральном уровне, сообщил REGIONS.

Правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным официально поддержало совместный проект фермеров и Министерства сельского хозяйства, запустив новую программу поддержки под названием «Акселерация молочных ферм».

Суть инициативы амбициозна: государство готово инвестировать до ₽265 млн в строительство и модернизацию мощностей тех хозяйств, которые способны содержать стадо от тысячи коров. За этими цифрами скрываются реальные перемены: увеличение объемов свежего молока на полках магазинов, внедрение инновационных технологий и ориентация исключительно на российских производителей.

«Мы рады, что наша инициатива нашла понимание на самом верху. Благодаря этому решению российский агросектор получит еще больше мощных, современных и экономически устойчивых молочных ферм. Укрепляем продовольственный суверенитет вместе!» – подчеркнули фермеры Цветковы.

Пилотный этап программы стартует в самое ближайшее время. На первом этапе в нее включат от пяти до десяти перспективных площадок. Если эксперимент покажет свою эффективность, модель распространят на все регионы страны. Ожидается, что это даст мощный импульс развитию молочной отрасли России, повысит ее конкурентоспособность и сократит зависимость от импортной продукции. Для фермеров это шанс получить государственную поддержку и выйти на новый уровень производства.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске форелевая ферма наращивает мощности.