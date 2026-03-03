100 руб. за килограмм и 350 за глажку: многодетная мама из Подмосковья построила бизнес на стирке

У Тани Пастуховой трое детей, собака с артритом, две стиральные машины и руки в ожогах от парогенератора. Она называет это домашней прачечной и не жалуется. Хотя жизнь у нее, по собственному признанию, трудная, зато стабильная. Как женщина с тремя детьми пришла к такому бизнесу и кто пользуется ее услугами, выяснил REGIONS.

До пандемии Таня работала в мини-кофейне, отвечала за десерты. Когда заведение закрылось, а владелец не предложил никаких выплат, семья осталась без дохода. Случайная просьба соседа, военного инженера, оказавшегося в длительной командировке, изменила все. Его стиральная машина сломалась, а вызвать мастера в условиях изоляции было невозможно. Он предложил Тане деньги за возможность постирать вещи в ее машинке.

Таня не просто постирала, но и отгладила белье. Получила гонорар и поняла: это может стать делом. С тех пор она не боится предлагать услуги соседям, размещает объявления на профильных площадках и ходит по адресам.

Клиентура у нее самая разная: студенты из общежитий, туристы в сезон, арендаторы квартир без техники, одинокие мужчины, владельцы гостевых домов. А еще те, кто просто ненавидит гладить, но хочет спать на свежевыглаженных простынях.

Отбоя от клиентов нет. Таня забирает грязное белье в фирменных пакетах супермаркета, набитых до отказа, а возвращает аккуратными стопками. Стирка килограмма стоит 100 руб., глажка — от 350. В месяц выходит около 65 тыс. руб. Для многодетной матери, которая начинала с нуля, это серьезный заработок.

Конечно, без вложений не обошлось. Пришлось купить вторую стиральную машину, сушилку и гладильную систему с парогенератором. Но, судя по всему, затраты окупились.

«Машину стиральную долго выбирала. Взяла в кредит, с загрузкой на семь килограммов. Сейчас у меня таких две, присматриваю третью. Удобно, что можно установить заранее нужное время начала работы, чтобы не сидеть и не караулить. Еще важно, чтоб хорошая программа быстрой стирки наличествовала, я чаще всего использую — всего 20 минут, и готово, а все эти скорости отжима — ерунда, больше 800 оборотов даже вредно. Режим энергосбережения чтобы был, ну и другие примочки», — рассказывает профи.

