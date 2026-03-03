Предприниматели Подмосковья смогут узнать о ключевых изменениях в сфере сертификации

Подмосковный центр «Мой бизнес» пригласил предпринимателей присоединиться к бесплатному вебинару «Сертификация и декларирование — 2026», который пройдет в онлайн-формате в четверг, 5 марта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера выступит руководитель отдела сертификации, метрологии и промышленной безопасности компании «Серконс Академия» Иван Великанов. Участники узнают о ключевых изменениях в сфере сертификации и декларирования в 2026 году, усилении контроля со стороны регуляторов, рисках для бизнеса при работе с разрешительной документацией и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале региона. Поддержку предпринимателям оказывают в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.