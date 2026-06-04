В Балашихе бесплатно раздают кошек с именами Мерседес, Форд и Шкода

По информации издания, речь идет не о дорогом автомобиле, а о кошке-маме и ее трех котятах, найденных на автомойке и получивших в приюте «Хвостодом» имена популярных марок машин — «Мерседес», «Форд», «Шкода» и «Круз». Волонтеры уверяют: это не шутка и не розыгрыш, а реальная возможность обрести пушистого друга.

Сигнал о том, что уличная кошка оказалась в опасной близости от автомойки, поступил волонтерам вечером вторника, 2 июня. Уже на следующий день команда спасателей прибыла на место с необходимым оборудованием — переносками, пеленками, мисками и кормом. Главной задачей было обезопасить животных, ведь нахождение рядом с автомойкой могло привести к трагическим последствиям.

Мама-кошка оказалась доверчивой и быстро приняла помощь, однако котята разбежались в разные стороны, и долгое время волонтеры не знали, сколько их на самом деле. По словам волонтера Людмилы, сотрудник автомойки Александр помог поймать трех малышей. Именно им и маме были даны символичные имена, отражающие автомобильную тематику.

«Спасибо Александру — сотруднику автомойки, который помогал ловить малышей и внес вклад в лечение хвостиков. Сейчас они уже обработаны от паразитов и после непродолжительного лечения от конъюнктивита смогут отправиться в новые семьи», — рассказала Людмила.

После спасения всех четверых доставили в ветеринарную клинику, где им провели осмотр и взяли необходимые анализы. По протоколу приюта, животные останутся в «Хвостодоме» до получения результатов и подтверждения их здоровья. Если анализы будут в порядке, вскоре они смогут переехать в новые семьи.

В приюте отмечают, что можно взять как «маленький автомобиль» — котят Форд (1,4 кг), Круз (820 г) и Шкода (940 г), так и «большой» — кошку Мерседес. При желании можно забрать и всю «компанию» целиком. Волонтеры надеются, что выбранные имена принесут удачу как животным, так и их будущим владельцам.

Специалисты приюта призывают не бояться брать питомцев из приюта, подчеркивая, что даже взрослые кошки и собаки быстро адаптируются к новым условиям. Они забывают о пережитом стрессе и отвечают на заботу лаской и преданностью. По словам волонтеров, новый хозяин, взявший, например, мурчащую Шкоду, точно не пожалеет о своем выборе.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года отловили более 3,1 тыс. безнадзорных собак.