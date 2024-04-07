112: во Владивостоке загорелось уникальное судно снабжения ледового класса «Катерина Великая»
Фото: [t.me/ENews112/17478]
Источник 112 сообщает, что во Владивостоке загорелось судно снабжения ледового класса «Катерина Великая».
Уникальность судна в том, что, во-первых, в мире подобного аналога нет. Во-вторых, судно одно из немногих, кто способен доставлять грузы в арктических широтах.
Источники сообщают, что площадь возгорания составила примерно 50 квадратных метров. Инцидент произошел во время технического обслуживания транспортного средства. Сообщается, что информации о пострадавших нет.
Судно было введено в эксплуатацию три года назад. Доставляет грузы в любое время года, причем зимой способно преодолевать лед толщиной до двух с половиной метров.
СМИ отправляют запросы в МЧС России с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о возгорании. На данный момент ответ не поступал.
Ранее мы сообщали, что индийские моряки отбили у пиратов иранское рыболовецкое судно.