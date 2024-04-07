112: во Владивостоке загорелось уникальное судно снабжения ледового класса «Катерина Великая»

Уникальность судна в том, что, во-первых, в мире подобного аналога нет. Во-вторых, судно одно из немногих, кто способен доставлять грузы в арктических широтах.

Источники сообщают, что площадь возгорания составила примерно 50 квадратных метров. Инцидент произошел во время технического обслуживания транспортного средства. Сообщается, что информации о пострадавших нет.

Судно было введено в эксплуатацию три года назад. Доставляет грузы в любое время года, причем зимой способно преодолевать лед толщиной до двух с половиной метров.

СМИ отправляют запросы в МЧС России с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о возгорании. На данный момент ответ не поступал.

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