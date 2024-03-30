Индийские моряки отбили у пиратов иранское рыболовецкое судно

Индийский военно-морской флот провел операцию по освобождению рыбаков, которые были захвачены группой пиратов. В ней участвовало два корабля. Об этом сообщил ТАСС .

Рыболовецкое судно «Аль-Камбар» под флагом Ирана подало сигнал бедствия 28 марта. Оно находилось на тот момент в 150 километрах юго-западнее от острова Сокотра. Два боевых корабля индийского флота немедленно двинулись к нему на помощь. Прибыв на место ЧП они обнаружили, что судно захвачено пиратами, которые взяли в заложники экипаж из 23 человек. Все они граждане Пакистана.

Впоследствии выяснилось, что группа вооруженных людей в количестве девяти человек проникла на борт рыбацкого судна. Индийцы на протяжении 12 часов преследовали захваченный рыболовецкий корабль, и вынудили пиратов сдаться. Экипаж был спасен в полном составе, никто из его членов не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВМФ Соединенных Штатов перехватил группу пиратов при попытке захватить танкер Central Park. Те при захвате судна не сумели взять в плен экипаж, после чего попытались сбежать с места преступления. Американские военные догнали их при помощи вертолета и предупредительных выстрелов.