В Подмосковье вынесли обвинительный приговор по делу подростка о незаконном обороте наркотиков

Красногорский городской суд с учетом позиции заместителя прокурора Московской области Александра Благородова вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 17- летнего жителя Московской области — его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в марте 2026 года подросток совместно с соучастниками с помощью интернета планировал сбыть крупную партию наркотического средства на территории региона. Для этой цели подсудимый на территорию Красногорска и извлек из тайника пакет с 40 свертками заранее расфасованного запрещенного вещества. Сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность. Подростку назначили два года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.