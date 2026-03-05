12 лет обещаний и пустых бумажек: сирота из Кузбасса дождалась реакции Москвы

Громкая история с многолетним нарушением прав ребенка-сироты из Кузбасса дошла до главы Следственного комитета России. Александр Бастрыкин лично затребовал отчет о расследовании уголовного дела, возбужденного по обращению жительницы Новокузнецка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.

Девушка, оставшаяся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, обратилась к председателю СКР через Информационный центр. Еще в 2014 году она была поставлена на учет как нуждающаяся в жилье, однако до сих пор положенная по закону квартира ей так и не предоставлена. Более чем за десять лет обращений в различные инстанции ситуация не изменилась — чиновники просто игнорировали проблему.

В региональном следственном управлении СК России по Кемеровской области уже возбудили уголовное дело по факту бездействия должностных лиц. Теперь ход расследования взят на особый контроль руководством ведомства.

Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя областного управления Павлу Курочкину представить подробный доклад — как промежуточные результаты, так и окончательные итоги расследования. Центральный аппарат будет внимательно следить за тем, чтобы права сироты наконец были восстановлены.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что в 2026 году запланировано обеспечение жильем 789 детей-сирот.