Тройной диабет: депутат Милонов раскритиковал тех, кто собирается дарить букеты и мишки на 14 февраля

Виталий Милонов, известный своей бескомпромиссной позицией в вопросах традиционных ценностей, обратил внимание на то, что принято дарить любимым в День всех влюбленных. Депутат Государственной думы пришел к выводу: индустрия праздника продуцирует не столько искренние чувства, сколько штампованную пошлость. И мужчины, которые ведутся на этот масс-маркет, совершают ошибку. Его комментарий публикует RTVI .

Поводом для заявления стал стандартный набор презентов, который ежегодно сметают с полок перед 14 февраля. Огромные букеты, розы в количестве, не поддающемся подсчету, плюшевые медведи с бархатными сердцами и прочая атрибутика с блестками. Милонов не просто раскритиковал этот набор, но и подобрал ему емкую характеристику. По его мнению, такая сервировка чувств бьет по восприятию сильнее, чем скачок сахара в крови — отсюда метафора «тройной диабет» и даже «квадрохарам», за которой угадывается усталость от гипертрофированной сладости картинки.

При этом парламентарий не призывает отказываться от подарков вовсе. Акцент смещен в сторону душевности. Что именно считать душевным, Милонов уточнять не стал, однако контекст позволяет предположить: речь идет об индивидуальном подходе, а не о глянцевом ширпотребе.

Но главный удар депутат приберег для сферы отношений, выходящих за пределы одного календарного дня. Он обратился напрямую к женщинам с рекомендацией, граничащей с ультиматумом. Милонов заявил: если партнер уклоняется от брака, не мыслит себя в роли отца и мужа, его признания в любви не стоят выеденного яйца. Держать такого мужчину рядом бессмысленно. Идеальный способ расставания — большой сапог.

