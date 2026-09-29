Шесть лет у руля: политтехнолог оценил работу Алексея Орлова на посту мэра Екатеринбурга

Почти шесть лет работы Алексея Орлова во главе Екатеринбурга оценивает политтехнолог Алексей Чусовитин. Поводом для разговора стала досрочная отставка мэра, о которой он объявил в понедельник, 28 сентября, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, причина ухода политика при этом не связана с завершением карьеры. Наоборот, Орлов переходит на другую выборную должность: по Кировской территориальной группе он избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Совмещать этот пост с полномочиями главы города нельзя — отсюда и досрочное сложение полномочий.

«На мой взгляд, Орлов отработал хорошо. Город не просадил в эти трудные времена, сокращения бюджетов, падения, принятие таких сложных решений, снижение экономики, которая, конечно, особенно малого и среднего бизнеса. И вот все эти этапы трудно было проходить», — сказал Чусовитин.

По данным издания, если смотреть на публичные данные, период руководства Орлова отмечен продолжением крупных инфраструктурных и социальных проектов. В декабре 2025 года сам мэр говорил о 12 новых школах, построенных за пять лет. Летом 2026 года администрация отчитывалась о модернизации более 400 километров сетей уличного освещения. А в июне отчет Орлова перед городской думой депутаты одобрили единогласно.

По информации издания, были у работы мэрии и спорные эпизоды. В 2025 году губернатор публично раскритиковал состояние уборки Екатеринбурга. После этого мэрию покинул заместитель Орлова Алексей Бубнов.

«Мне кажется, Орлов с этим справился, серьезных косяков, по крайней мере, со стороны в паблике не было. Значит, задачу свою выполнял нормально», — сказал Чусовитин.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» по итогам выборов получила почти 40 мандатов в Мособлдуме.