На Украине продолжают фиксировать случаи принудительной мобилизации людей с серьезными проблемами со здоровьем. Очередной инцидент, о котором проинформировало издание «Страна.ua», произошел с 140-килограммовым молодым человеком по имени Никита, страдающим ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила Газета.Ru.

Как рассказал тренер молодого человека Александр Никулин, две недели назад его подопечный не явился на плановую тренировку. Вместо этого раздался звонок — Никита набрал тренера прямо из автобуса территориального центра комплектования и сообщил, что его «бусифицировали», то есть насильно отправили на фронт.

С тех пор о местонахождении молодого человека ничего не известно. Друзья и родственники не могут с ним связаться. Члены семьи пытались донести до сотрудников ТЦК медицинские справки, подтверждающие тяжелое состояние здоровья Никиты, однако документы у них отказались принимать.

Из неофициальных источников, по словам тренера Никулина, родным удалось выяснить, что парня направили в 225-й штурмовой полк. Тренер предполагает, что мобилизовали Никиту прямо на выходе из подъезда — из-за лишнего веса и болезней он практически не ходил пешком и везде передвигался на автомобиле.

«То есть Никита, [который] не мог пробежать и 100 метров из-за сердечного клапана, <...> у нас по ходу штурмовик будет», — отметил тренер.

Ранее сообщалось, что украинского чемпиона мира по шашкам бусифицировали в штурмовой полк.