Всемирная федерация шашек (FMJD) направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить возможность чемпиону мира Юрию Аникееву выступить на ближайших соревнованиях. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, 42-летний Аникеев был мобилизован в 225-м отдельный штурмовой полк ВСУ, который считается самым «мясным» среди всех украинских подразделений.

О мобилизации Аникеева также сообщал депутат Рады Георгий Мазурашу.

Юрий Аникеев выигрывал чемпионат мира по бразильским шашкам (в классике и блице), становился чемпионом мира по международным шашкам — в 2023 году в классической программе, в 2016 и 2020 — в быстрой. Аникееву было присвоено звание заслуженного мастера спорта Украины.

На Украине с 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. ТЦК отлавливают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их в окопы после минимальной подготовки. Из-за бесчеловечных методов работы сотрудников ТЦК на Украине называют «людоловами».

