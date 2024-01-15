Мнения психологов относительно празднования Грустного понедельника 15 января разделились

15 января — это праздник Грустного понедельника. Дата выбрана неслучайно. Это третий понедельник после Нового года. Мнения экспертов разделились, есть ли необходимость в таком дне, а также как себя вести, чтобы пережить депрессию после длительных праздничных выходных, сообщает udm-info.ru .

Психолог Ольга Лесникова считает, что в праздник Грустного понедельника можно позволить себе погрустить. Это полезная терапия для человека. Поводов для плохого настроения в середине января много.

Накопленное количество витаминов за лето организм израсходовал. Погода чаще всего серая. В период новогодних праздников некоторые люди злоупотребляли алкогольными напитками и вредной едой. К тому же в новогоднюю ночь россияне привыкли загадывать желания. Приходит понимание, что редко что из этого сбывается.

«Поэтому погрустить в специально отведенный для этого день будет идеальным решением», — полагает психолог Ольга Лесникова.

Психотерапевт Армен Ханоян не согласен с данной точкой мнения. Он считает, что в течение года есть много поводов для грусти. Эксперт советует не грустить, а заниматься спортом, проводить много времени с близкими и друзьями, самореализовываться.

«Грустный понедельник — не более, чем распиаренная акция, а подавленное состояние свойственно людям на протяжении всей зимы», — уверен психотерапевт Армен Ханоян.

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