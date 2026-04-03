15 погибших, 103 раненых и памятная табличка на перроне: в Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

В пятницу, 3 апреля, Петербург отмечает девятую годовщину теракта в метро. В тот день девять лет назад погибли 15 человек, еще 103 получили ранения разной степени тяжести, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, с самого утра горожане несут цветы к мемориальной табличке на станции «Технологический институт». В храмах проходят заупокойные богослужения.

Спикер ЗакСа Александр Бельский в своем телеграм-канале высказал мнение, что многие горожане до сих пор помнят каждую минуту трагического дня. По мнению политика, Петербург тогда прошел через серьезные испытания. Он поблагодарил каждого специалиста, который в день теракта оказывал помощь пострадавшим и их семьям.

«Слаженно сработали экстренные службы, медики, сотрудники метро, помогали и обычные петербуржцы», — написал спикер ЗакСа Александр Бельский.

Издание напомнило, что взрыв прогремел 3 апреля 2017 года в 14:33 в поезде, следовавшем между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Событие официально признано террористическим актом. Каждый год в эту дату Петербург вспоминает жертв. В 2020 году была выполнена просьба родственников погибших и выживших — в перронном зале «Технологического института-1» установили памятную доску.

