В СПЧ заявили, что выжившие в теракте в «Крокусе» не могут вернуться к нормальной жизни

Для тех, кто пережил теракт в «Крокус Сити Холле», жизнь разделилась на «до» и «после». И если о погибших говорят открыто, то огромный пласт людей, которые просто оказались в тот вечер в здании, остался в тени, но с травмой, которую не видно невооруженным глазом. Член СПЧ Ева Меркачева рассказывает: около двух тысяч человек до сих пор живут с этим ужасом внутри. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, психологические последствия оказались глубже, чем предполагали многие изначально. Выжившие, по словам правозащитницы, до сих пор боятся спускаться в метро, заходить в большие помещения, посещать торговые центры и любые места массового скопления людей. То, что раньше было обыденностью — поход в кино, концерт, даже просто поездка в подземке — теперь превратилось для них в непреодолимое препятствие. Их жизнь, по сути, сузилась до безопасных маршрутов и проверенных локаций, а каждый выход за пределы этой зоны требует невероятных усилий.

Психологи, конечно, были рядом. Они первыми принимали удар от выживших и родственников погибших, помогали пережить острый период. Но беда в том, что работа со специалистами, по мнению Меркачевой, длилась ограниченное время, а травма, полученная в тот вечер, оказалась долгоиграющей. После завершения официальной помощи люди остались один на один со своими страхами, а быстро исцелить такое — невозможно.

Она резюмировала, что около двух тысяч человек вступили в новую реальность, где привычный мир стал источником постоянной тревоги. Их страхи не иррациональны — они имеют под собой реальный опыт пережитого ужаса. И пока общество постепенно возвращается к обычной жизни, эти люди продолжают учиться заново выходить из дома, спускаться в метро и верить, что завтрашний день будет безопасным. Вопрос в том, готова ли система поддерживать их так долго, как это потребуется.

