Пенсия и подработка: в каких случаях дополнительный заработок может повлиять на выплаты

Пенсионер может устроиться на работу или взять подработку, не опасаясь автоматического уменьшения своей обычной страховой пенсии. Однако в некоторых случаях дополнительный заработок действительно способен повлиять на общую сумму выплат. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», кому стоит учитывать этот нюанс.

По словам парламентария, прежде всего речь идет о пенсионерах, чьи выплаты изначально ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Для них предусмотрена социальная доплата, которая позволяет довести общий уровень материального обеспечения до соответствующей величины. Такая доплата устанавливается именно неработающим пенсионерам, если сумма их материального обеспечения не достигает регионального прожиточного минимума.

«Есть доплаты, федеральные и региональные, до прожиточного минимума пенсионеров. В основном этими доплатами пользуются те граждане, кто не сформировал по каким-то причинам право на страховую пенсию», — пояснила Бессараб.

Речь, в частности, идет о получателях социальных пенсий. По словам депутата, у таких граждан может не хватать необходимого страхового стажа или пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии по старости. Поэтому государство устанавливает дополнительную выплату, если совокупный доход пенсионера оказывается ниже установленного порога.

В 2026 году федеральная величина прожиточного минимума пенсионера составляет ₽16 288. В ряде регионов действует более высокий показатель: например, в Москве — ₽18 971, а в Московской области — ₽17 446. Если региональный прожиточный минимум выше федерального, применяется региональная социальная доплата. Именно здесь подработка может изменить ситуацию.

«Если человек подрабатывает, и его доход становится выше, то, конечно, эта доплата может быть потеряна», — отметила Бессараб.

Таким образом, для пенсионера, получающего социальную доплату, имеет значение не только размер самой пенсии, но и статус занятости. Если человек начинает официально работать, право на выплату, предназначенную для доведения дохода неработающего пенсионера до прожиточного минимума, может исчезнуть. При этом обычная страховая пенсия устроена иначе.

«А если у него обычная страховая пенсия, то ему это ничем не грозит», — подчеркнула депутат.

По словам Бессараб, есть и получатели страховых пенсий, чьи выплаты оказываются ниже прожиточного минимума. Однако таких пенсионеров, по ее оценке, сравнительно немного.

Важно также различать саму пенсию и социальную доплату. Получение дополнительного заработка не означает автоматической отмены назначенной страховой или социальной пенсии: вопрос прежде всего касается выплат, право на которые зависит от статуса неработающего пенсионера и размера его совокупного материального обеспечения.

Поэтому перед выходом на официальную подработку пенсионеру, который получает доплату до прожиточного минимума, стоит заранее уточнить в Социальном фонде, как изменение статуса повлияет именно на его выплаты. Для получателя обычной страховой пенсии сам факт дополнительного заработка, по словам Бессараб, не означает уменьшения размера пенсии.