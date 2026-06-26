20 ударов топором: в Кузбассе судят рецидивиста за жестокое убийство соседки

В Кемеровской области завершено предварительное следствие по уголовному делу, вызвавшему широкий общественный резонанс. Фигурантом стал местный житель, имеющий на счету предыдущие судимости. Информация об этом поступила из регионального управления Следственного комитета, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно материалам дела, трагический инцидент произошел в вечернее время 17 апреля в одной из квартир города Березовского. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с женщиной, проживавшей по соседству. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные повреждения. Установлено, что не менее двух десятков ударов пришлись на область головы и лица — их наносили небольшим топором, а также не менее восьми ударов по корпусу — руками и ногами.

Полученные травмы оказались смертельными: женщина скончалась на месте происшествия. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что летальный исход наступил вследствие открытой черепно-мозговой травмы.

Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, позволившую утвердить обвинительное заключение. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель Пятигорска получил шесть лет за попытку убить жену тремя ударами ножа.