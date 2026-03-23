200 тыс. руб. за пустой номер: россиянин попытался скрасить командировку, а в итоге стал жертвой мошенников

Житель Ижевска, оказавшийся в Юрге в командировке, решил разнообразить вечер и обратился к услугам интимного характера. Мужчина нашел на одном из сайтов подходящий номер, сделал заказ и приготовился ждать. Однако вместо встречи его ждало общение с мошенниками, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, после оформления заявки ему позвонил неизвестный, представившийся техническим специалистом ресурса. Собеседник сообщил, что в работе сервиса произошел сбой, и предложил решить проблему — перевести 50 тыс. руб., которые потом якобы должны были вернуться на счет клиента. Командировочный поверил. Деньги никто не вернул, а мошенник продолжил выманивать у мужчины новые суммы.

«Собеседник предупредил, что мужчина должен заплатить 50 тыс. руб. для отмены операции, и после этого деньги вернутся обратно на карту», — рассказали в полиции.

По данным издания, в общей сложности потерпевший лишился 200 тыс. руб. Осознание того, что его жестоко обманули, пришло только тогда, когда личный счет полностью опустел. Теперь полицейские разыскивают афериста, а следственные органы возбудили уголовное дело. За свою изобретательность мошенник может провести за решеткой до пяти лет.

