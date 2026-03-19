Кредиты на любовь: в суде делят долги бывших супругов — жена утверждает, что часть денег ушла на интим‑услуги

Юрист Оксана Яковлева рассказала, как проходит дело по разделу имущества бывших супругов. Житель Красноярска требует поделить поровну выплаты по общим кредитам. Клиент юриста доказывает, что часть денег была потрачена экс-мужем на интим-услуги, сообщил prmira.ru.

Юрист Оксана Яковлева рассказала, что в суде представляет интересы бывшей жены. По ее словам, мужчина предложил поделить поровну кредиты, которые были оформлены на его имя во время семейной жизни.

Юрист предоставила видео из зала заседаний, в рамках которого Оксана Яковлева обращается с просьбой приобщить к делу скрины переписки супругов в мессенджере. Юрист считает, что мужчина вел двойную жизнь: в браке пользовался услугами девушек легкого поведения.

Юрист отметила, что суммы были разными. Есть информация, что за оказание интим-услуг мужчина платил 40 тыс. руб. Из переписки следует, что еще раз он заплатил 60 тыс. руб. Деньги, как предполагает эксперт, были взяты в кредит. Как стало известно ранее, бывшая супруга признает единственную совместную трату.

«Переписку приложили к делу», — указано в статье издания.

По данным издания, адвокат бывшей жены инициировала получение банковских данных. Судебный процесс будет продолжен.

