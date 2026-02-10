«2026 год будет непростым»: предприниматель рассказал о причинах оптимизации бизнеса

По информации издания, магазин располагался в центре города. Руководство приняло решение о переезде в более отдаленное здание, где расположен цех по пошиву обуви. Причина оптимизации — экономическая ситуация, которая принуждает к снижению расходов. Теперь гости магазина могут видеть, как производят обувь.

«На Урицкого мы арендуем площади под производство и логично сделать комфортный магазин при производстве тем более, что эти площади оплачиваются. Сейчас расходы на эти цели сократились, так как торговая точка располагается на территории самой обувной фабрики», — говорит Юрий Федотов.

Предприниматель Юрий Федотов рассказал, что отдельные поставщики уже повысили стоимость материалов в связи с увеличением ставки НДС. Дополнительное влияние оказывают и международные ограничения — например, подошву для обуви магазин импортирует из Италии. Сроки поставки сырья в новых условиях возросли, что влечет за собой дополнительные логистические расходы. В конечном счете, все эти издержки влияют на итоговую цену для потребителя.

«2026 год будет непростым годом для бизнеса, но мы не останавливаем деятельность», — говорит Юрий Федотов.

Российские экономические аналитики констатируют, что в нынешних условиях приоритетной целью для предпринимателей становится не расширение деятельности, а сохранение платежеспособности и предотвращение процедуры несостоятельности.

Ранее сообщалось, что эксперты объяснили скудный ассортимент в магазинах снижением доходов.