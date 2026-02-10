Эксперты объяснили скудный ассортимент в магазинах снижением доходов

Полки в супермаркетах действительно стали выглядеть иначе. Если раньше недостаток какого-то продукта можно было списать на разовый сбой в поставках, то сегодняшняя выборочная пустота и сужение ассортимента — это уже устойчивая тенденция, которую многие покупатели ощутили на себе. Эксперты объясняют это не санкциями и не погодой, а фундаментальным сдвигом в экономической реальности, которая заставила и потребителей, и ритейл перейти в «режим выживания». Об этом сообщают Argumenti.ru.

Главной причиной стал разворот двух векторов: покупательная способность граждан неуклонно снижается, в то время как цены продолжают расти. В такой ситуации торговые сети вынуждены отказываться от стратегии разнообразия и переходить к жесткой прагматике. На полках теперь остается только так называемая «база» — товары первой необходимости, которые гарантированно и быстро продаются. Эксперименты с новинками или поддержание широкого выбора стали непозволительной роскошью в условиях, когда каждый квадратный метр торговой площади должен приносить точную прибыль. Пустые полки — это не хаос, а холодный расчет, отражающий новый баланс спроса и предложения.

Последствия этой новой модели уже очевидны для покупателей. В своих отзывах люди отмечают не просто исчезновение любимых брендов, но и вынужденную смену потребительских привычек: переход на более дешевые аналоги, сокращение частоты покупок деликатесов, отказ от ряда категорий товаров в принципе. Качественные сыры, хорошая рыба, оливковое масло или говядина переместились в разряд праздничных, а не повседневных продуктов. Параллельно растет раздражение из-за уменьшения фасовок при росте цен и закрытия небольших частных магазинов, что еще больше ограничивает выбор.

Таким образом, полупустые полки — это не временное явление, а зеркало изменившейся экономики. Они отражают не столько проблемы с логистикой, сколько кризис платежеспособного спроса. Покупатель, голосующий рублем за самое необходимое, и ритейлер, следующий за этим рублем, совместно формируют новый, более аскетичный ландшафт потребления. И пока не изменится основной тренд на снижение реальных доходов, прежнее изобилие вряд ли вернется, оставляя широкий выбор лишь в качестве воспоминания или привилегии для немногих.

