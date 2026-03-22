22 марта — день скорби: Долина почтила память жертв теракта в «Крокусе» вместе с залом в Подольске

В ходе выступления в Подольске народная артистка России Лариса Долина обратилась к зрителям с просьбой — почтить минутой молчания тех, кто два года назад погиб при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом информирует РИА Новости., сообщило РИА Новости.

По информации издания, концерт проходит в воскресенье, 22 марта, в подмосковном Подольске. Концерт «Юбилей в кругу друзей» открылся песней «Говори», сразу после которой народная артистка обратилась к поклонникам. Она отметила, что в жизни происходят разные события, как хорошие, так и плохие.

Певица напомнила, что 22 марта — годовщина теракта, который произошел в «Крокус Сити Холле» в 2024 году. Долина отметила, что не может не упомянуть об этой дате.

«Я очень прошу вас почтить память погибших минутой молчания», — сказала Долина со сцены.

По данным издания, зал сразу отреагировал на просьбу — люди встали и почтили память жертв теракта.

Ранее сообщалось, что в американском посольстве почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».