«Время не стирает боль утраты»: в американском посольстве почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Посольство США в Москве выразило солидарность родным и близким жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Сообщение появилось в телеграм-канале посольства, сообщило РИА Новости.

По информации издания, сообщение опубликовано в воскресенье, 22 марта — в день второй годовщины трагедии. В посольстве отметили, что люди собрались вместе, чтобы насладиться музыкой, радоваться и общаться друг с другом. Террористическое нападение в посольстве назвали чудовищным.

«Время не стирает боль утраты», — отмечено в сообщении дипмиссии.

В дипмиссии отметили, что помнят о семьях, которым пришлось столкнуться с гибелью близких людей. Родные до сих пор не могут справиться с невосполнимым горем. В посольстве также заявили, что невозможно не помнить о выживших. Их жизни изменились в тот день.

В дипломатическом представительстве отметили, что жители Соединенных Штатов разделяют скорбь всех, кто утратил родных и близких в результате этой катастрофы, и отдают дань уважения ушедшим.

Ранее сообщалось, что в Химках памятное мероприятие к годовщине теракта в «Крокус Сити Холле» прошло 20 марта.